Afrikanische Kultur und Glaubensfreude

Afrika ist am Wochenende in der Neckarstadt ganz nah. Dort lädt die englischsprachige African Catholic Community Mannheim (ACCM) zu ihrem „Cultural Weekend“ in der St.-Nikolaus-Kirche in der Hansastraße ein. Traditionen, kulturell-gewachsene Ausdrucksformen in Kunst, Musik, Tanz, Küche, Kleidung und Spiel, wie auch die soziokulturelle Identität und die familiären Kontexte eingebettet in einen lebendigen Glauben werden bis Sonntag, 23. Juli, erlebbar. Diesen Samstag (22.) sind Interessierte zwischen 10 und 20 Uhr eingeladen, unter anderem die afrikanische Küche kennenzulernen. Glaubensfreude und Gemeinschaft stehen am Sonntag (23.) zwischen 10 und 17 Uhr im Mittelpunkt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019