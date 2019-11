Akropolis leuchtet für die Kinder

Athen.Zum Weltkindertag am Mittwoch hat die griechische Hauptstadt Athen den antiken Parthenon-Tempel auf dem Akropolis-Hügel blau beleuchtet (Bild). 30 Jahre nach der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention rufen der Deutsche Kinderschutzbund und das Kinderhilfswerk die Politik mit Nachdruck dazu auf, Kinderrechte explizit ins Grundgesetz aufzunehmen. Die große Koalition hat sich das vorgenommen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will bis Ende dieses Jahres einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. Sie drückt auch bei der Umsetzung aufs Tempo. Für die Umsetzung der Grundgesetzänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat notwendig. Strittig ist, wie weitgehend die Rechte formuliert werden sollen. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019