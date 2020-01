Rund 9000 Demonstranten forderten in Mainz ein besseres Klimapaket. © dpa

Mainz.Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will mit neuen Bündnispartnern und Aktionen des zivilen Ungehorsams den Druck auf die politischen Akteure in diesem Jahr verstärken. Auf einer Demonstration sagte der Klimaschutzaktivist Maurice Conrad am Freitag in Mainz, in den nächsten Monaten werde die in Deutschland seit einem Jahr aktive Bewegung Antworten auf die Fragen entwickeln, welche Protestformen nötig seien und welche Verbündeten gewonnen werden sollten. Ein Polizeisprecher nannte eine Zahl von rund 9000 Demonstranten.

Fridays for Future will in diesem Jahr verstärkt Unternehmen ins Visier nehmen, wie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten sagte. Dazu wollen die Aktivisten auf Aktionärsversammlungen demonstrieren. Auch Umweltklagen könnten eine Rolle spielen. Vor kurzem hatte Fridays for Future mit bundesweiten Protesten versucht, eine Siemens-Lieferung in ein Kohlebergwerk in Australien zu verhindern. dpa

