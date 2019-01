Aktiv und gemeinsam zur Belebung des Ortes beitragen

Region.Einkaufen, Handel treiben, die Wirtschaft ankurbeln – die Region Rhein-Neckar floriert. Zugute kommt das nicht nur dem Einzelhandel und der Industrie, sondern auch den Bewohnern der Metropolregion. Größere Städte wie Schwetzingen, Hockenheim und Mannheim sind Anlaufstellen für wirtschaftliche (Inter-)aktionen jedweder Art, sei es die Produktion und der Vertrieb ortsansässiger großer Industriefirmen oder das simple Verkaufsgespräch beim Bäcker um die Ecke. Mit dafür Sorge tragen Organisationen wie Gewerbevereine.

Das Ziel von Gewerbevereinen ist es grundsätzlich, wirtschaftliche und politische Interessen seiner Mitglieder zu fördern. Gewerbevereine sind meistens geographisch organisiert und haben Mitglieder aus unterschiedlichen Branchen. Diese kommen oftmals aus dem Einzelhandel und versuchen in Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Besitzern von Läden oder Geschäftsführern, die lokale Wirtschaft voranzutreiben. Um gemeinsam mehr zu erreichen, schließen sich mancherorts Gewerbe zusammen und bilden dann einen sogenannten Bund der Selbstständigen (BDS). Dieser Bund setzt sich ebenfalls für die aktive Gestaltung und Repräsentation der Gewerbe vor Ort ein.

Organisation von Festen

Dies geschieht mit Werbung oder gemeinsamen Aktionen, beispielsweise verkaufsoffenen Sonntagen oder Festen, bei denen sich die Geschäfte präsentieren und ihre Waren sowie Produkte anbieten. Dass die Umsetzung dieser Aktionen viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, ist aber nicht immer jedem klar. Natürlich klingt es erstmal einfach, so einen verkaufsoffenen Sonntag zu organisieren. Man öffnet eben seine Ladentür, quasi ein Tag wie jeder andere. Dass dahinter jedoch eine Menge Organisationsarbeit und liebevolle Planung steckt, ist nicht offensichtlich. Oftmals wird ein solcher Tag mit einem Straßenfest verbunden, lokale Bands spielen, es gibt Tanzeinlagen ortsansässiger Vereine, Stände, die Besucher mit Essen und Trinken versorgen, und noch vieles mehr.

Mangel an Mitgliedern

Und wie das mit der Vereinsarbeit eben so ist, braucht es, um all das zu tun, natürlich – freiwillige Helfer. Menschen, die ihre Zeit gerne spenden, um ihre Stadt liebenswerter zu machen und den stationären Handel zu unterstützen. Und an diesen mangelt es den Gewerbevereinen und Bünden der Region leider oftmals. Und nicht nur an den Helfern, auch an den Mitgliedern, die zu einem Zusammenschluss bereit sind, also Geschäftsinhabern und Unternehmern. Dieser Mangel hat mancherorts bereits zu Einbußen geführt. Besonders Gewerbevereine in kleineren Orten leiden am fehlenden Engagement ortsansässiger Unternehmen – ihnen droht das Aus. Den Wenigsten ist wirklich klar, welchen großen wirtschaftlichen und auch kulturellen Einschnitt das bedeuten könnte. Denn wer belebt den Ort mit Veranstaltungen, wenn nicht dessen Vereine?

Darum ist es für alle Gewerbevereine und jeden Bund der Selbstständigen sowie sämtlichen wirtschaftsfördernden Vereinen der Region ein Herzensanliegen, dass sich mehr engagierte Mitglieder finden, die bereit sind, ihre Stadt l(i)ebenswert zu machen. miz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019