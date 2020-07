Aktive sind gefordert

Lauda-Königshofen.Das Terrassen-Freibad in Lauda hat unter Auflagen seine Pforten geöffnet. Mit der Baderöffnung startet auch für die DLRG Königshofen traditionell die Wachsaison. Hierbei wird das städtische Personal an Wochenenden und Feiertagen von den ehrenamtlichen DLRGlern aktiv unterstützen. Die Badewache ist für die Mitglieder der erste Schritt zurück in ein aktives Vereinsleben, das seit März ruhen musste. Die jahrzehntelange partnerschaftlichen Basis für den Wachdienst wurde in diesem Jahr mit besonderen Aufgaben erweitert. Neben der Aufsicht des modifizierten Schwimmbetriebes ist auch der Überblick über die aktuelle Personenanzahl im Becken und darüber die Einhaltung der Abstandsregelungen zu überwachen. Die Wachgänger werden jeweils einzeln zu Beginn der Wache in die neuen Regelungen eingewiesen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020