Aktuelle Fragen auch humorvoll thematisiert

Klassiker, sowohl Tragödien als auch Komödien, neuerdings verstärkt Musicals, das ist das übliche Repertoire, dem man im Freilichttheater begegnet. Dass es aber anders sein kann, das beweisen in diesem Jahr die Sommerfestspiele Dinkelsbühl. Sie zeigen nämlich ein neues Theaterstück, in dem ein Problem der heutigen Zeit zur Diskussion gestellt wird, die sogenannte Flüchtlingskrise. „Willkommen bei den Hartmanns“ heißt die deutsche Familienkomödie von Simon Verhoeven aus dem Jahr 2018.

Im November 2017 war die Premiere einer Bühnenfassung, die Angelika Hager bearbeitet hatte und die Peter Wittenberg im Wiener Akademietheater inszenierte. In Dinkelsbühl wird jetzt ein gleichnamiges Theaterstück vorgestellt, das Kerstin Krefft und Peter Cahn, der Intendant des Landestheaters Franken-Schwaben, nach dem Film bearbeitet haben, dessen Drehbuch von Simon Verhoeven stammt, der auch Regie führte und der über sein Werk sagte, es sei „ sicher auch ein Stück Gesellschaftskritik und dabei politisch natürlich nicht immer korrekt“.

Angelika, eine ehemalige Lehrerin, ihr Mann Richard, ein Chefarzt, deren Tochter Sophie, eine Psychologiestudentin, deren Sohn Philip, ein gerade in Scheidung lebender, erfolgreicher Wirtschaftsanwalt, dessen zwölfjähriger Sprössling Basti und selbstverständlich Diallo, der Flüchtling aus Nigeria, das sind die Hauptpersonen der Handlung.

Wenn auch Persönliches aus der Familie Hartmann zur Sprache kommt und man etwa erfährt, dass Richard als Chefarzt nicht gern in den Ruhestand geht, sich von einem befreundeten Schönheitschirurgen die „Falten wegspritzen“ lässt und den Nachwuchsarzt Tarek brüskiert, so steht doch Diallo im Mittelpunkt des Geschehens.

Ihm hat Angelika, gegen den erklärten Willen von Richard und Philip, unterstützt von Sophie, in die Familie aufgenommen. So hat der über handwerkliche Fähigkeiten verfügende Flüchtling vor allem zu Angelika ein gutes Verhältnis.

Manches geschönt

Diallo hilft aber auch Basti, für den sein Vater keine Zeit hat, bei einem Referat über Flüchtlingsproblematik, indem er ihn in die Schule begleitet und dort erzählt, wie sein Dorf zerstört wurde und er seine Familie verloren hat. Doch nicht genug damit, Diallo will auch die zwei Singles Sophie und Tarek verkuppeln, die ihm aber bedeuten, dass sie sich, wie in Deutschland üblich, selbst ihren Partner suchen. Aber zufällig treffen sie zusammen und verlieben sich ineinander. Und auch Philip tut für Diallo Gutes, indem er erreicht, dass Diallos Asylantrag positiv beschieden wird.

So ist denn im Film wie auch im Theaterstück „Willkommen bei den Hartmanns“ manches geschönt – doch schließlich handelt es sich auch um eine Komödie. Positiv ist aber auf jeden Fall, dass im Theater ein aktuelles Problem für jeden verständlich und zuweilen auch zum Nachdenken anregend behandelt wird.

Das gilt auch für die durchaus sehenswerte Aufführung der Sommerfestspiele Dinkelsbühl. Für sie hat Jürgen Zinner auf zwei Ebenen ein praktikables Bühnenbild mit verschiedenen, für die jeweiligen Orte der Handlung passenden Räumen aufgebaut, sodass die Geschichte, die ihre Herkunft vom Film nicht verleugnet, zügig ablaufen kann.

Regie führt Reik Bergemann, der schon früher als Schauspieler in Dinkelsbühl, aber auch bei den Kreuzgangspielen Feuchtwangen und am Theater Augsburg tätig war. Er setzt die Geschichte als realistisches Theater mit Ernst und Komik in Szene. Die Rolle der Angelika, die im Film Senta Berger, die Mutter von Simon Verhoeven, verkörperte, ist mit Margerit Ziellenbach besetzt, die den am „Helfersyndrom leidenden Gutmenschen“ glaubhaft und überzeugend spielt. Knut Fleischmann ist der bärbeißg-unzufriedene Richard, der mit sich und der Welt nicht im Reinen ist. Als Sophie steht Laura Mahrla auf der Seite der Mutter und schließlich an der Seite des Tarek von Maik Eckhardt.

Geschäftstüchtig, immer auf Achse zeichnet Maximilian Westphal den Philip. Unbekümmert und mit Erfolg geht Benjamin Cahn seine Aufgabe als Basti an. Sympathisch und liebenswert, verständnisvoll und um Integration bemüht, ist Pascal Averibou als Diallo, der im oberpfälzischen Schwandorf geborene, in Nürnberg ausgebildete Schauspieler, der im dortigen Gostner Hoftheater zu sehen ist.

