Alle 30 Tage ist ein Heimspiel angesagt

Wer hat schon ein regelmäßiges Heimspiel einmal im Monat? Susan Horn, Band-Leaderin und Sängerin der Band „Mo’Roots“, die seit jetzt 13 Jahren in der Musikszene der Bergstraße und der Metropolregion einen festen Platz hat, anfangs in Viernheim, zuletzt im Ladenburger Fährhaus „Fody’s“ - sie hat es! Und jetzt über den Dächern Weinheims: Ab April jeden ersten Dienstag im Monat (ab 2. April) wird „Mo’Roots“ im partymäßig hergerichteten altehrwürdigen Fuchsenkeller auf der Wachenburg auftreten - so wie man es von der Band kennt, mit festen Größen an Musikern und mit wechselnden Gästen aus der Szene.

Die Konzerte beginnen immer um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Bei der Premiere am 2. April werden Stephan Ullmann und Helena Paul die „Special Guests“ sein. Die Stamm-Mannschaft an den Mikros und Instrumenten besteht aus: Susan Horn und Rino Galiano (Gesang), Ray Mahumane an der Gitarre, David Anlauff am Schlagzeug und Michael Quast am Piano.

Bei einem Vortreffen auf der Burg machte Susan Horn keinen Hehl daraus, dass sie sich auf Weinheim besonders freut. Dort ist sie aufgewachsen und wurde Teil der Abi-Band 1986 (übrigens gemeinsam mit der ECHO-Preisträgerin Anke Helfrich), von dort zog sie aus, mit ihrer Stimme die Region zu stürmen. Nun hat sie in Juliane Wasser, der Chefin der Wachenburg-Gastronomie, eine nicht minder begeisterte Partnerin gefunden.

Juliane Wasser hat gemeinsam mit dem in Baden-Württemberg lebenden finnischen Konzert-Veranstalter Mika Linden für die obere der beiden Weinheimer Burgen die Musikserie „Wachenburg-Alive“ aufgelegt: Mit „Mo’Roots“ als feste Säule einmal im Monat. Weitere Künstler wie Petteri Sariola aus Finnland, Steph Macload aus Schottland (am 6. April) und Bror Gunnar Jansson aus Schweden (10. Mai) kommen hinzu.

Susan Horn und Rino Galiano zeigten sich jetzt vom „Fuchsenkeller“ als Party-Keller begeistert. In den Sommermonaten sollen die Konzerte open-air im Burghof stattfinden.

Tickets für die Dienstags-Konzerte mit Mo’Roots kosten 13 Euro im Vorverkauf (unter info@wachenburg.com) oder 06201/84 62 60 und 15 Euro an der Abendkasse. whm

