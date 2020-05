Alle finden die Idee gut

Die Rennstadtkarte ist ihr erstes großes Projekt: Als Birgit Rechlin im Dezember 2019 als neue Geschäftsführerin des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) vorgestellt wurde, stellte sie bereits das Thema Gutscheinkarte zur Stärkung des lokalen Gewerbes, vor allem des Einzelhandels, vor. Nun geht ihr „Kind“ an den Start: Gleich nach Pfingsten können sich die Hockenheimer damit eindecken. Im Interview spricht Birgit Rechlin über ihre Erfahrungen bei den Vorbereitungen.

Sie haben durch die Rennstadtkarte viele Kontakte zu den Gewerbetreibenden: Wie ist die aktuelle Stimmung in Hockenheim?

Birgit Rechlin: Im Augenblick ist die Stimmung noch verhalten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder eine Belebung in Hockenheim geben wird.

Mussten Sie die Akzeptanzstellen lange überzeugen oder waren die Geschäftsleute und Gastronomen spontan dabei?

Rechlin: Sowohl als auch – die Idee einer solchen Gutscheinkarte fand jeder sehr gut. Für unsere Mitglieder des HMV übernehmen wir für die Rennstadtkarte alle Kosten. Nicht-Mitglieder zahlen fünf Prozent pro Karte beim Einlösen, was zur Folge hat, dass einige Geschäftsleute und Gastronomen dies intern erst einmal klären wollen, wie sie es verrechnen können. Aber ich denke, wer wirklich Hockenheim mit seinen Gewerbetreibenden unterstützen möchte, bekommt das hin.

Was ist Ihr Ziel bei der Zahl der Stellen, an denen die Karte eingesetzt werden kann?

Rechlin: Bis zum Ende des Jahres möchten wir die Anzahl der Akzeptanzstellen, derzeit sind es knapp 40, verdoppeln. Schön wäre natürlich, wenn alle mitmachen würden!

Haben Sie schon erste Resonanz auf die Aktion bekommen?

Rechlin: Ja, nur positiv, in den vergangenen zwei Tagen haben wir alleine in der Geschäftsstelle über 600 Karten verkauft, auch das Motiv kommt extrem gut an.

Wo kann man die Rennstadtkarte erwerben?

Rechlin: Es gibt im Augenblick sechs Verkaufsstellen, die entweder über den QR-Code auf der Rennstadtkarte oder über unsere Homepage des HMV zu finden sind: Globus, Kundeninfo (Speyerer Straße 1, Montag bis Samstag 8 bis 21 Uhr, Hockenheimer Marketing-Verein (Ottostraße 2, Montag bis Freitag 9 bis 12 und Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung Geschäftsstelle im 1. OG, Carl-Theodor-Straße 1, Schwetzingen, Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH, Kartenvorverkauf Rathausstraße 3, Mittwoch und Freitag 17 bis 20 Uhr, Zweik Bodenbeläge, Talhausstraße 6, Mittwoch und Freitag 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. Aquadrom, Beethovenstraße 41 (zurzeit wegen Corona-Verordnung geschlossen).

