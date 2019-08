Alle sagen: Obersontheim macht’s

Dass Obersontheim und Wachbach in der Bezirksliga Hohenlohe oben mitmischen würden, war allen Experten klar und wurde mit großer Mehrheit prognostiziert. Dies traf auch so zu – Obersontheim holte sich die Vize-Meisterschaft und Wachbach den dritten Platz. Ganz vorn aber und damit Meister wurde jedoch die SG Sindringen-Ernsbach, die nur zweimal als Titelfavorit angesehen worden war. Neben dem Bezirkspokalsieg 2012 ist dies nun der größte Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte der SG Sindringen-Ernsbach.

Im ersten Spiel das Aus

Für Vizemeister TSV Obersontheim kam gleich im ersten Entscheidungsspiel gegen den späteren Relegationsteilnehmer TSV Nellmersbach das Aus. Nellmersbach scheiterte ebenfalls, und damit blieb Landesligist Schornbach der Abstieg erspart. Aus der Landesliga kam mit dem SSV Gaisbach eine Mannschaft in die Bezirksliga Hohenlohe zurück, das Intermezzo dauerte nur ein Jahr.

Mit dem TSV Braunsbach stand von Anfang an eine Mannschaft als Absteiger fest und bald kristallisierte sich auch der TSV Hessental als potenzieller Absteiger heraus. Bis zum letzten Spieltag kämpften noch Mulfingen, Markelsheim/Elpersheim und Untermünkheim gegen den Abstieg. Untermünkheim konnte sich retten, Mulfingen musste als Drittletzter direkt absteigen. Einen Fußballkrimi lieferte sich die SGM Markelsheim/Elpersheim in Wachbach beim Entscheidungsspiel in der Relegation gegen den A3-Vize SV Edelfingen. Die Partie ging nach Elfmeterschießen verloren, und die SGM muss nach einem Jahr zurück in die A3.

Neu in der Liga sind die drei A-Klassen-Meister SV Westheim (A1), Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel (A2) und SGM Weikersheim/Schäftersheim (A3). Dazu kommt noch der SV Edelfingen (A3), der es über die Relegation geschafft hat und binnen zwei Jahren von der Kreisliga B in die Bezirksliga Hohenlohe durchmarschiert ist. Westheim spielte bereits elf Jahre in der Bezirksliga, Weikersheim/Schäftersheim als SGM zwei, als TSV Weikersheim schon 26 Jahre. Edelfingen kann fünf Jahre in dieser Liga vorweisen, erstmals dabei sind die Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel.

Sieben Mal gab es Veränderungen auf der Trainerbank. Beim TSV Dünsbach löst Alexander Horst den bisherigen Spielertrainer Tilmann Naundorf ab, der aber als Spieler weitermacht. Beim SV Edelfingen wurde Mehmet Pehlivan in der Winterpause entlassen, als Interimscoach wurde Andre Engert als Spielertrainer installiert. Zur neuen Saison hat Martin Schabert das Sagen, er wird von zwei spielenden Co-Trainern unterstützt. Beim Landesliga-Absteiger SSV Gaisbach wurden bereits während der Rückrunde die Weichen für die Zukunft gestellt. Florian Megerle wollte berufsbedingt kürzer treten. Als Spielertrainer hat nun mit Rico Megerle (bisher Co-Spielertrainer) und Nico Baur (bisher Spieler) ein Duo die Verantwortung auf der Trainerbank übernommen. Der TSV Ilshofen II trennte sich von Joachim Pfeifer, Julian Metzger hat übernommen.

Wunder für Mariäkappel

Beim Aufsteiger Leukershausen/Mariäkappel hat Manfred Wunder (für Dalibor Zekovic/ Ziel unbekannt) den Trainerposten übernommen. Für den bisherigen Co-Trainer Juri Klidau (geht als Jugendtrainer nach Satteldorf) kommt Tobias Neser. Auch die SGM Weikersheim/Schäftersheim musste sich nach einem neuen Coach umsehen, da Manfred Wagner (geht als Trainer zur neuen SGM Mulfingen II/Hollenbach II) kurzfristig aufgehört hat. Für ihn kommt Edgar Klärle, der zuletzt als Trainer bei den Frauen des TSV Crailsheim in der Regionalliga Süd tätig war. In Untermünkheim hat Goran Dosenovic das Amt von Viorel Ratoi übernommen. Wenn es um den Titelfavoriten geht, braucht die Saison gar nicht mehr gespielt zu werden. Die Konkurrenz ist sich einig: Nur der TSV Obersontheim wird den Titel holen. 15 Mal wird die Mannschaft um Spielertrainer Andrey Nagumanov als kommender Meister genannt. Als mögliche weitere Kandidaten werden noch Wachbach (vier Mal), Michelfeld und Gaisbach (je drei Mal) genannt.

VfR jetzt in SGM

Die Zeit des VfR Altenmünster ist vorbei. Ab dieser Saison tritt man als SGM Altenmünster/ESV Crailsheim an. Den Siebten der Vorsaison haben sieben Spieler verlassen, sieben, davon drei aus der eigenen Jugend, kommen neu dazu. Trainer Michael Schaffer wird viel Arbeit haben, aus dem großen Kader eine für diese Liga geeignete Truppe zusammen zu stellen. Seit fünf Jahren trainiert Michael Hannemann die Sportfreunde Bühlerzell, die mit 44 Punkten Platz sechs erreicht haben. „Mehr Punkte als letztes Jahr“ sollen es dieses Mal werden. Nur zwei Spieler gingen weg, fünf Neue kamen hinzu. Die Mannschaft hat erfahrene Spieler in den Reihen, junge Spieler rücken nach. Eine perfekte Mischung.

