Alle Sieger der „Blende 2018“

Beim 44. Zeitungsleser-Fotowettbewerb „Blende 2018“ wurden vor kurzem in Frankfurt am Main die Bundessieger ermittelt. Erfreulich: Es sind auch wieder einige Hobbyfotografen dabei, die über die Fränkischen Nachrichten teilgenommen haben.

Auf diesen Seiten zeigen wir exklusiv alle Siegerfotos auf Ebene der Fränkischen Nachrichten – jeweils acht pro Wettbewerbsthema. Gelb umrahmt und mit rotem Punkt versehen sind die Bilder, die auf Bundesebene einen Platz gewonnen haben.

Den Platz 34 von 133 Hauptpreisen belegte i Rainer Schmidt mit seinem Foto „Stillstand im Rohrsystem“ – aufgenommen in einem alten Lagerhaus im Main-Tauber-Kreis und bei den FN eingereicht zum Wettbewerbsthema „Lost Places – Verlassene Orte“. Platz 34 ist dotiert mit: ein Skylight Foto-Webworkshop Polarlichter, Ashampoo Software „Photo Commander 16” und ein CEWE-Gutschein über ein Fotobuch im Wert von 30 Euro.

Diese Preise erhält auch Ralf Würzberger aus Külsheim, dessen Bild „Haus in Bad Aibling“ von ,der Bundesjury auf Platz 47 gesetzt wurde. Eingereicht hatte Ralf Würzberger das Bild bei den FN für das Thema „Farbspiele“.

Ebenfalls für „Farbspiele“ hatte Larissa Alletzhäuser ein Foto mit dem Titel „Ein Blatt fällt selten allein“ eingesandt. Unter den Teilnehmer in der Altersklasse bis 18 Jahre bekam sie dafür in Frankfurt den 32. Sonderpreis. Dafür gibt es die Ashampoo Software „Photo Commander 16”, die Hama Kameratasche “Treviso”, sowie von Hahnemühle Photo A3+ Musterpackungen FineArt & Photo Papiere. Die Sonderpreise werden ausschließlich an jugendliche Teilnehmer vergeben, und zwar unabhängig davon, ob sie auf Zeitungsebene einen Preis gewonnen haben oder nicht.

Platz 87 auf den Haupträngen gewann das Bild „Wassertropfen“ von Günther Herma aus Wertheim. Er erhält dafür einen CEWE-Gutschein für ein Wandbild im Wert von 100 Euro, die Ashampoo Software “Photo Optimizer 7”, sowie eine Packung Ilford Fotopapier Gold Fibre Gloss, 25 Blatt A4

Weil die Fotobranche für den Traditionswettbewerb „Blende“ stets zahlreiche Sachpreise und Gutscheine stiftet, kann die Prophoto GmbH last but not least auch zahlreiche Preise unter den jugendliche Teilnehmern verlosen. Das Losglück traf diesmal Lotta Böhm aus Creglingen (52. Verlosungspreis) und Joachim Eitzenberger aus Tauberbischofsheim (68. Verlosungspreis). Lotta Böhm erhält eine Jahreslizenz für die nutzung von Zoner Photo Studio X. Joachim Eitzenberger bekommt einen Gutschein für eine mymoments Fotobuch im Wert von20 Euro. Die Fränkischen Nachrichten werden die Sieger demnächst zur Siegerehrung und Preisübergabe einladen!

Info: Sämtliche prämierten Bilder des bundesweiten Fotowettbewerbs „Blende 2018“: www.prophoto-online.de

