Alle zwei Stunden Rast einlegen

Frankfurt/Main.Wer eine längere Urlaubsfahrt im Auto plant, sollte regelmäßige Pausen im Zeitplan verankern. Um die Konzentration hinter dem Steuer zu erhalten, empfiehlt sich alle zwei Stunden eine Rast von etwa einer Viertelstunde. Das gilt vor allem, wenn Kinder oder Tiere an Bord sind, so der Automobilclub von Deutschland (AvD). Allerdings kann es bei Parkplätzen oder Rastanlagen direkt an der Autobahn schon mal voll werden. Der AvD nennt Anlagen abseits der Autobahnen als Alternative, was auch günstigere Spritpreise mit sich bringt. Beim Proviant rät der Club zu Obst sowie zu ungesüßten Getränken. Diese löschten den Durst anhaltender als Softdrinks. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020