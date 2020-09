Alles etwas freudlos

Deutlich in den Sand gesetzt haben die Würzburger Kickers ihren Auftakt in die Zweitliga-Saison 2020/2021. Der Aufsteiger unterlag daheim dem FC Erzgebirge Aue mit 0:3. Dabei offenbarte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele in der zweiten Hälfte wieder arge Defensiv-Schwächen. Der Vortrag im ersten Durchgang war noch recht ordentlich; da hatte der FWK auch Chancen zur Führung.

Insgesamt macht sich schon nach den ersten beiden Pflichtspielen der Runde so eine Art Depression „am Dalle“ breit. Alles wirkt ein bisschen freudlos. Von Aufstiegseuphorie ist überhaupt nichts zu spüren bei den „Rothosen“. Das muss sich schnell ändern, damit die Unterfranken nicht gleich der Musik in der 2. Bundesliga hinterherlaufen. mf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020