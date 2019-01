Alles für die Kundenbindung tun

Schlendern, schauen, shoppen – in Speyer ist das das pure Vergnügen, denn in der Domstadt lässt sich der Einkaufsbummel aufs Angenehmste mit anderen erfreulichen Tätigkeiten verbinden. Zum Beispiel so: Erst eine Ausstellung oder das Sealife besuchen, dann behaglich zu Mittag essen und schließlich ganz bequem bummeln gehen. In Speyer wird die Zeit dafür nicht knapp.

Die Stadt der kurzen Wege macht’s möglich. Denn entlang der Fußgängerzone, die zwar Maximlianstraße heißt, aber von den Einheimischen bis heute noch immer einfach „Hauptstroß“ genannt wird, mit ihren Nebengassen gibt es noch immer einen Branchenmix, den viele Städte dieser Größe schon lange verloren haben. Inhabergeführt und kompetent in der Beratung warten hier Fachgeschäfte auf die Kunden. Hinzu kommt dann noch die Postgalerie mit ihren Markenshops und mit dem Kaufhof noch ein traditionelles Kaufhaus erster Güte. Und das Schöne daran ist, von keinem der großen Parkplätze und Parkhäuser ist es ins Zentrum länger zu laufen als fünf Minuten.

Neben unzähligen Boutiquen, abwechslungsreichen Mode- und Warenhäusern, gastronomischen Angeboten und ganz viel Kultur und Geschichte finden Städtebummler hier alles, was Spaß macht: ruhige Gassen, belebte Plätze und Promenaden, trendige Themen, tolle Angebote und viele kleine oder größere Köstlichkeiten, die an jeder Ecke warten. Vor allem der Service ist den Speyerer Händlern wichtig, um die Kundenbindung ins Badische gut zu pflegen.

Festgelegt wurde von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel auch bereits die verkaufsoffenen Sonntage und deren Aktionen für das Jahr 2019: Am 7. April beispielsweise wird zur Frühjahrsmesse eingeladen, am 5. Mai zum Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in der Fußgängerzone, am 6. Oktober dann zur wunderbaren Speyerer Weinprobe mit vielen Winzerhöfen aus der ganzen Pfalz und am 27. Oktober zum traditionellen Mantelsonntag. Und noch ein Tipp, immer samstags findet auf dem Königsplatz – vor der Alten Münz links rein – einer der schönsten Wochenmärkte der Region statt. Dort warten Gärtner, Imker, Obst- und Gemüsehändler, Käsereien, Fleischer, Bäcker und Kräuterfeen auf Kunden und sie lassen auch gerne mal probieren. Es gibt meistens sogar einen lustigen Kaffeestand, wo es sich prima plaudern lässt. Und ob mittags oder abends, nach dem Einkaufen lässt es sich hervorragend einkehren. Denn hier haben nicht die Gastro-Ketten gesiegt sondern es gibt ganz viele individuelle Lokale – vom Brauhaus bis zur Weinstube, von der einfachen Pizzeria bis zum Edel-Italiener, von Griechen bis zum Asia-Tempel – und natürlich die tollen Eiscafés, die immer öfter auch im Winter ihre Spezialitäten servieren. jüg

