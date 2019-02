„Alles Mega“ in der Stadthalle

Das gibt es wahrscheinlich auch nur in der Weinheimer Stadthalle: Fasching und Heiligabend in einem Monat. Aber es ist so. Die Fastnachtsveranstaltungen der Weinheimer „Blüten“, die große Sitzung am 16. Februar, ist durchaus jahreszeitgemäß. Die Aufführung „Heilig Abend“ nach Daniel Kehlmann, veranstaltet von der Kulturgemeinde am 28. Februar, ist hingegen ein Schauspiel – außerhalb der Weihnachtszeit. Insgesamt sind es 16 Kulturveranstaltungen in zwei Monaten, die der Weinheimer Veranstaltungskalender in den Monaten Februar und März 2018 aufweist. Damit gehört die Weinheimer Stadthalle zu den meistgebuchten Veranstaltungsorten der Bergstraße.

Die Monate Februar und März liegen inmitten der Spielsaison der Kulturgemeinde, die einen Schwerpunkt bietet. Aufgeführt werden Krimi-Stücke („Rapunzelgrab“ am 22. Februar), Schauspiel („Konstellationen“ am 7. März, „Schindlers Liste am 29. März), Comedy („Concerto Scherzetto“, 13. März), Märchen (Rotkäppchen am 19. März).

Kulturelle Highlights im ersten Quartal bieten aber auch das Musiktheater Rex aus Bensheim mit Konstantin Wecker am 16. März und die Veranstaltungsgentur Voiceart Kain mit Rüdiger Hoffmann (21. März) und seinem Programm „Alles Mega“ sowie DEMI-Promotion mit der Tanzshow „Rhythm of the Dance.“ Auch Jazz ist dabei: „De Raad van Toezicht“ am 14. Februar. red

