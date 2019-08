Als die Stadt noch ein Dorf war

Bei einem Spaziergang am Sonntag 18. August, nimmt Franz Piva die Teilnehmer mit in die spannende Vergangenheit des ältesten Weinheimer Stadtteils und des Alten Friedhofs. Als Chronist führt Piva in eine Zeit, als ein Teil Weinheims Dorf war, zum Bistum Mainz gehörte und die Neustadt (um den heutigen Marktplatz), im Streit entstanden ist und den Pfalzgrafen zugesprochen wurde. Wo berühmte Zeitgenossen wie der trinkfeste Kurfürst Friedrich IV, Liselotte von der Pfalz, sowie J. W. von Goethe ihr Quartier aufschlugen und ihre Spuren hinterlassen haben.

Bei dem zweieinhalbstündigen Rundgang werden der Rodensteiner Brunnen, der Domhof, die Alte Postgasse, die Boxerbrücke, der Nachtwächterpfad, die Nördliche Hauptstraße und das frühere Hinnergässer Viertel erkundet. Die „Untere Hildebrand’sche Mühle“, die Neumaurerpforte, die Peterskirche deren Vor-Vorgängerbau bereits 861 n. Chr. erstmals erwähnt wurde, sowie die Industriekultur der Nordstadt sind ein Thema. Oberhalb der Peterskirche führt der Weg danach zum „Alten Friedhof“. Seit sich die Bürgerstiftung Weinheim um den Alten Friedhof kümmert, ist viel passiert.

Treffpunkt: Rodensteiner Brunnen

Viele der 104 Grabstätten erinnern an die Honoratioren einer großen Weinheimer Industriegeschichte, wie die Familien Freudenberg, Platz, Hirsch, Weisbrod, Hildebrand und Fuchs oder auch an Ehrenbürger Adam Karrillon und Generalkonsul Bissinger, den Pädagogen und Schulgründer Karl Friedrich Bender und den Komponisten Anton Zimmermann.

Die öffentliche Führung findet am Sonntag, 18. August, um 14 Uhr statt. Treffpunkt: Rodensteiner Brunnen. Die Tourist Info der Stadt Weinheim bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 06201/82610 oder per E-Mail an: tourismus@weinheim.de. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019