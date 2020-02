Als wenn jeder Tag der letzte wäre

Die Tragikomödie, basierend auf der wahren Geschichte eines herzkranken Jungen, lockte weit über zwei Millionen Zuschauer in die Kinos. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller des herzkranken Teenagers Daniel Meyer und seines Co-Autors Lars Amend bringt die Landesbühne Rheinland-Pfalz am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr die Theaterfassung auf die Bühne der Weinheimer Stadthalle.

Zum Inhalt: Daniel ist seit seiner Geburt schwer herzkrank und verbrachte seine ersten fünf Lebensjahre fast ausschließlich im Krankenhaus. Seine Lebenserwartung war nie sehr hoch. Er weiß, dass jeder Tag sein letzter sein könnte, und er hat noch so viele Wünsche: mal ohne Aufpasser sein, in einem tollen Fünf-Sterne-Hotel übernachten, so viel Schnitzel, Pommes und Cola bestellen, wie man möchte, ein fremdes Mädchen küssen, Mama endlich wieder von Herzen glücklich sehen und über alles ein Buch schreiben.

Da trifft Daniel auf Lars, der ihm all seine Herzenswünsche erfüllt. Sie teilen ihre Gedanken, Träume und Geheimnisse, sie erleben gemeinsam die schönen und traurigen Momente des Alltags, und sie geben niemals auf. „Dieses bescheuerte Herz“ ist anders als andere Biografien. Es ist eindringlicher, vielleicht auch ehrlicher, vor allem berührender. Es ist eigentlich eine Abenteuergeschichte über Freundschaft, Zusammenhalt, Liebe und Hoffnung. Die Geschichte macht Lust auf Leben, auf das, was wirklich zählt.

Das Publikum darf gespannt sein, wie es dem Ensemble der Landesbühne unter der Regie von Andreas Lachnit gelingt, die Gratwanderung zwischen Lachen und Weinen mit Sensibilität und Intensität auf die Bühne zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim in der Stadthalle (hinterer Eingang), telefonisch unter 06201/12282, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr sowie im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim, Telefonnummer 06201/81345.

