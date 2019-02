Am Bahnhof randaliert

Am Sonntag, gegen 17.45 Uhr, hat ein 21-Jähriger am Bahnhofsgelände in Weinheim randaliert. Er pöbelte mehrere Passanten an. Am Bahnhof warf er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Roller um, der hierbei beschädigt wurde. Außerdem schlug er auf einen bislang unbekannten Pkw, der auf dem Parkplatz des Polizeireviers Weinheim stand ein. Zum Tatzeitpunkt soll eine Frau im Fahrzeug gesessen sein, die sich nach der Attacke entfernt habe.

Ob dieser Pkw beschädigt wurde, ist noch unbekannt. Zu guter Letzt warf er offensichtlich ein rotes Fahrrad, welches vor dem Revier stand um. Der 21-Jährige konnte von Beamten des Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Der Mann hatte mehrere Schürf- und Platzwunden, weshalb ein Rettungswagen verständigt wurde, dieser verbrachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Woher die Verletzungen stammen, war zum Berichtzeitpunkt noch unbekannt. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Weinheim suchen nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls und nach vermeintlich weiteren Geschädigten. Unter anderem sollte sich die Frau, deren Pkw vor dem Polizeirevier geparkt und attackiert wurde, unter Telefon 06201/10030 melden. red/pol

