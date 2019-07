Amüsanter Krimi

Fort Myers an der Westküste des US-Bundesstaats Florida ist ein nicht ausschließlich bei Neureichen und wohlhabenden Rentnern sehr beliebtes Städtchen. Hier lässt William Wells seine Krimikomödie „Sun Detective“ spielen. Im Mittelpunkt steht Jack Starkey, früher einmal Polizist in Chicago, nun Kneipenbesitzer, Müßiggänger und Plauderer. Eines Tages bittet ihn der Polizeichef um Hilfe.

Mehrere reiche Bürger sind unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen, und ein Serienmörder könnte dafür verantwortlich sein. Starkey wird nun mit einer falschen Identität in die High Society (gehobene Gesellschaft) des Ortes eingeschleust, um zu ermitteln. Starkey passt überhaupt nicht in diese Kreise. In vielen amüsanten Kommentaren äußert er sich über die Gepflogenheiten seiner wohlhabenden Mitbürger.

Die Kommentare des Detektivs scheinen Wells meist wichtiger als die Ermittlungen, so dass „Sun Detective“ viel mehr Komödie als Krimi ist (William Wells: „Sun Detective“. Wilhelm Heyne Verlag, München. 345 Seiten, 9,99 Euro). dpa

