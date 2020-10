Amy Barrett vereidigt

Washington.Die konservative Juristin Amy Coney Barrett ist vollwertiges Mitglied des Obersten Gerichts der USA. Sie wurde am Dienstag vom Vorsitzenden Richter John Roberts vereidigt. Die Kandidatin von US-Präsident Donald Trump war erst am Montagabend vom US-Senat bestätigt worden. Gerade einmal eine Stunde danach legte sie im Weißen Haus den Eid auf die Verfassung ab – die erste Stufe des Vereidigungsverfahrens. Mit der 48-jährigen Barrett wird die Mehrheit der Konservativen am Obersten Gericht auf sechs der neun Sitze ausgebaut. Die Richter werden auf Lebenszeit ernannt, der Supreme Court hat oft das letzte Wort – etwa zum Recht auf Abtreibung, zur Gesundheitsversorgung und Einwanderungspolitik. dpa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020