An den Feinheiten wird noch gefeilt

Wenn sich am 17. November um 18 Uhr der Vorhang in der Weinheimer Stadthalle zur Premiere der Musical-Revue öffnet, ist das Wunder vollbracht. Zahlreiche Gesangs-, Tanz-, Band- und Kostümproben liegen hinter dem Gemeinschaftsprojekt von Holzwurm-Theater und Musikschule Badische Bergstraße.

Wie die Idee für die Revue entstanden ist, erzählt Regisseur und Holzwurm-Chef Joachim Goedelmann. „Bei unserer Aufführung von „My Fair Lady“ im vergangenen Jahr in der Stadthalle stellten wir fest, dass viele unserer Schauspieler singen können“. Im neuen Projekt werden Katja Hoger, Sabine Wunder, Silke Hartmann, Martin Grieb und Helmut Schmiedel die gesanglichen Parts übernehmen.

Am Probenabend stehen jedoch nur vier Vokalisten vor ihren Notenständern. Silke Hartmann fällt aus, ihr Kind hat Fieber. „Zweitbesetzungen haben wir leider nicht“, sagt Katja Hoger, worauf Helmut Schmiedel trocken hinzufügt, dass am Premierentag niemand fehlen dürfe. „Entschuldigt wird nur der eigene Tod, sagt ein alter Theaterspruch.“

Wirbelnde Saxofon-Akkorde

Im Proberaum geht es noch etwas chaotisch zu. Oxana Schmiedel, Arrangeurin und musikalische Leiterin, spielt ein paar Töne auf dem Flügel an, Karl-Heinz Schäfer antwortet mit kurzen, wirbelnden Saxofon-Akkorden. Maren Schmidt kommt dazu, es ist ihre erste Probe, für die anderen bereits die dritte. Sie nimmt am Keyboard Platz, Gitarrist und Musikschulleiter Jürgen Osuchowski hilft ihr beim Stimmen des Instrumentes. Philipp Demuth dreht derweil an den Wirbeln seiner Basssaiten: „Ich hoffe, dass Harald bald auftaucht.“ Schlagzeuger Harald Schrank hat den weitesten Anfahrtsweg, er wohnt in Ludwigshafen und steht bestimmt im Stau. Also heißt es, erst einmal ohne Drummer beginnen.

Zu den vier Sängern gesellen sich noch drei Background-Damen zur Unterstützung. „Die Tanzeinlagen werden separat geübt“, sagt Katja Hoger. „Zwo, drei, vier“, zählt Oxana Schmiedel und stimmt die ersten Tastentöne zum Eingangssong an. „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ tönt es mehrstimmig aus vier Kehlen, der Background verstärkt das Klangvolumen. „Das hört sich doch schon ganz gut an“, meint Oxana Schmiedel, alle strahlen.

Schlagzeuger im Anmarsch

Die technischen Feinheiten werden noch herausgearbeitet, zumal die Instrumente neben den Stimmen viel zu laut klingen, denn bei den Proben muss man notgedrungen ohne Soundmischung auskommen. „Bine, du bist immer noch zu leise“, meint hingegen Holger Mattenklott, der bei der Revue die Moderation übernehmen wird. Ehefrau Sabine Wunder nickt und bittet den Verstärker lauter zu stellen.

Tenor Martin Grieb dreht an seinem Mikroständer, der für seine ein Meter neunzig viel zu niedrig eingestellt ist. Dazwischen klingelt das Handy von Jürgen Osuchowski, der Schlagzeuger ist im Anmarsch. So lange muss Bassist Philipp Demuth noch alleine für den Rhythmus sorgen. Deshalb entscheidet man sich für die eher auf Harmonie ausgerichteten ABBA-Songs aus dem gleichnamigen Musical. Sabine Wunder stimmt mit ihrer glockenklaren Stimme, zwischen Sopran und Alt, das melodische „The Winner Take It All“ an; Katja Hoger fällt als zweite Stimme mit ein, es klingt fantastisch. „Noch besser wird es, wenn Silke Hartmann die dritte Stimme singt.“

Endlich trifft der Schlagzeuger ein, der sich gespielt verschämt die Augen zuhält und zu seinem Drum-Set rennt. Mit dem Rhythmus klingt der ABBA-Song noch um einiges besser. Zwei Stimmen, die hervorragend harmonieren, sind Katja Hoger und Martin Grieb. Sie singen im Duett den Song „Totale Finsternis“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“. „Manchmal in der Nacht“, beginnt Martin Grieb ganz verhalten, Katja Hoger antwortet mit Leidenschaft in Mimik, Gestik und Stimme. Karl-Heinz Schäfers kontrastreiche Klangbilder auf dem Saxofon und die fast sphärischen Keyboard-Töne schaffen eine unwirkliche Atmosphäre. Ein Meer der Emotionen tut sich auf. Doch Oxana Schmiedel ist nicht zufrieden, die Einsätze stimmen nicht ganz. Es wird abgebrochen und wiederholt. Und auf einmal ist alles gut. Schmiedel hebt den Daumen, Grieb wird von Mattenklott umarmt. Genauso tief sollte der Song auch am Premiere-Abend die Herzen treffen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019