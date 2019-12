An diesem Kraftplatz fängt die Reise erst an

Es ist ein ganz besonderer Kraftplatz inmitten der prachtvollen Kulisse des Karwendel- und Rofangebirges nahe dem türkisfarbenen Achensee: Betritt man das Posthotel Achenkirch, lässt man den Alltag umgehend vor der Tür. Es scheint fast so, als dulden die Mauern hier keine negative Energie, keinen Stress, keine Hektik. Hier ist eine Menge Raum gegeben, um durchzuatmen, sich auszuruhen, um Neues zu wagen.

„Wo die Reise beginnt“ ist nicht nur der Slogan des Fünf-Sterne-Wellnessrefugiums, sondern ein Lebensgefühl, welches vom herzlichen Team um Hotelchef Karl C. Reiter getragen wird. Die Reiter-Familie gilt in Österreich als Impulsgeber für innovative Urlaubskonzepte – und das seit über 100 Jahren in nunmehr vierter Generation. Der Vater von Karl C. Reiter startete 1982 mit dem Posthotel als erstes Wellnesshaus Österreichs die Bewegung rund um das Ganzkörper-Wohlsein. Sein Sohn knüpft mit seinen Visionen daran an: Er kombiniert in dem Urlaubskosmos für Erwachsene Tiroler Traditionen mit fernöstlichem Wissen und das mit den Zielen: lernen, den Moment zu genießen, zu sich selbst zu finden und so ein Glücksgefühl zu spüren, das in den Alltag übergeht.

Das Posthotel Achenkirch ist nach eigenen Angaben das erste Hotel in Österreich, in dem der Gast alle fünf Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) für sein Wohlbefinden nutzen kann: Ein Shaolin-Meister lehrt Qi-Gong. Die TCM-Expertin im Haus ist von chinesischen Ärzten und Großmeistern ausgebildet. Sie gilt als Spezialistin in der Stimulierung der Akupunkturpunkte. Die TCM-Apotheke wartet mit einem Schatz an heilkräftigen Kräutern auf. Elisabeth Auer (www.li-gesundleben.at) steht unter anderem für Ernährungsberatung nach TCM als kompetente Gesprächspartnerin bereit. Sie gibt Tipps, etwa dass das Kurkuma-Gewürz das Herz beruhigt.

Bis zu 60 Stunden Aktiv- und Entspannungsprogramm mit Meditationen, Qi Gong, Yoga- und Achtsamkeitsretreats bringen Balance ins Leben. TCM-Massagen, Moxa-Therapie und Schröpfen gehören zum breitgefächerten Angebot der „Atrium Spa“. Der perfekte Einstieg in den Urlaub ist das im Posthotel entwickelte Kraftritual. Bei dieser 50-minütigen Wohlfühlzeremonie wird der Gast wohlig gebettet und die Füße vorgewärmt. Die Therapeutin stimmt durch sanftes Wiegen des Körpers auf die Behandlung ein. Sie widmet sich Kopf-, Schulter- und Nackenbereich. Entspannte Griffe werden mit Vitalpunkten kombiniert, intensive Wirkstoffe einer hauseigenen Alpenkräuter-Emulsion sorgen für wunderbare Entspannung und Vitalität. Danach schwebt man geradezu durch Zeit und Raum.

Ausgezeichnete Küche

Ein besonderes Highlight ist das neue Restaurant „Tenzo“. Hier lassen es sich gesundheitsbewusste Genießer nach den Prinzipien der fünf Elemente (Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) der Traditionellen Chinesischen Medizin schmecken. Heißt: Der Koch verwendet in jedem Essen die Geschmacksrichtungen süß, scharf, salzig, sauer und bitter, damit das Gericht „rund“ schmeckt, leicht verdaulich ist und die Organe stärkt. An einer Gewürzinsel kann sich jeder die Mischung nach seinem Bedarf kreieren und – am besten auf glutenfreiem Brot mit Olivenöl beträufelt – probieren. Hausgäste entscheiden selbst, ob sie die Genusswelt in den gemütlichen Stuben des Restaurantbereichs mit opulentem Delikatessenmarkt auskosten oder in die erlesene Fünf-Elemente-Küche eintauchen – das ist individuell und innerhalb der Halbpension möglich.

Übrigens: Gault Millau 2020 zeichnete das Posthotel Achenkirch erneut als exklusive Feinschmeckeradresse aus. Küchenchef Fabian Leinich krönt sein Engagement, zu dem auch ein Gewächshaus mit selbst gezogenen Lebensmitteln gehört, seit zwei Jahren mit zwei Hauben. Und nach nur einem Jahr dürfen sich die TCM-Köche – allen voran der talentierte Maurice Mehling – über drei Kochmützen freuen. Die raffinierte Kombination aus Alpenkulinarik und fernöstlichen Heilkünsten kitzelt die Geschmacksknospen auf unvergleichliche Art und Weise. Die Jakobsmuschel in Kokosmilch mit Kurkuma, Fenchel und Limonenöl zergeht genauso auf der Zunge wie der butterzarte Hirschrücken – aus dem eigenen Dammwildgehege – an Pastinake und Rosenkohl mit Preiselbeerjus und Kirschen. Die frischen Heilkräuter aus dem Garten, gehaltvolle Biozutaten aus heimischer Landwirtschaft, ausgleichende Gemüse und Obstsorten, saisonal nach den Jahreszeiten zubereitet, verleihen Energie.

Das Kind in sich wecken

Doch hinter allem steht: Alles kann, nichts muss. Für ein paar Tage die Verantwortung loslassen, das Kind in sich wiederentdecken, Fantasien und Träume zu entwickeln, dafür bieten der kreative Hotelier und sein Team eine Menge Möglichkeiten und Spielraum – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Lässige Schaukeln in den Fluren und Suiten, Spieltische, Leseecken, Schreibnischen, in denen gestellte Postkarten verfasst werden können, die das Hotel gern verschickt, eine 7000 Quadratmeter große Spa-Welt mit verschiedenen Innen- und Außenpools, Saunas und Ruheräumen wie dem mystisch anmutenden versunkenen Tempel laden ein, die Seele baumeln zu lassen. Die modernen Fitness-Welten geben Sportbegeisterten ihren persönlichen Freiraum – indoor wie outdoor. Da vergisst man beinahe, wie schön die Natur ist, in die sich der besondere Kraftplatz Posthotel Achenkirch schmiegt. Der Weg ins Glück kann viele Richtungen haben, man muss nur den ersten Schritt wagen und die Reise beginnen.

