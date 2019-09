Analyse auch im Polterton

Wolfgang Trepper kommt in die Stadthalle. © www.wolfgang-trepper.com

Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen – und natürlich Schlagertexte. Trepper ist derzeit regelmäßig im ZDF-Fernsehgarten zu sehen und gefragter Gast in Talksendungen. Nicht zuletzt durch sein satirisches Programm mit Mary Roos „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ hat er für Aufsehen gesorgt. Der Weinheimer Kabarettist Franz Kain hat ihn bei einem gemeinsamen Auftritt in Offenbach persönlich kennengelernt und mit seiner Veranstaltungsagentur VoiceArt verpflichten können: Trepper kommt mit seinem Soloprogramm am Dienstag, 24. September, erstmals in die Stadthalle Weinheim. Los geht’s um 20 Uhr.

Für sein Publikum hat sich Trepper wieder stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen. Neben seiner brachialen Art kann Wolfgang Trepper aber auch die ganz leisen Töne. So erlebt der Besucher alles: Weinen vor Freude und Weinen vor Besinnlichkeit, wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt. Tickets unter Telefon 06201/813 45, www.adticket.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019