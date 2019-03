Besonders in Großstädten sind Mietroller häufig zu finden. © tmn

München.Ein Streik im Nahverkehr, das Auto in der Werkstatt? Es gibt viele Gründe, spontan auf einen Mietroller umzusteigen. Zwar sind diese in vielen Städten verfügbar und mit 50 ccm Hubraum auch mit Autoführerschein fahrbar, erklärt der TÜV Süd. Aber gerade Ungeübte ohne spezielle Fahrstunden sollten besonders vorsichtig sein. Mit der Fahrweise machen sie sich besser in bekannter und wenig befahrener Umgebung vertraut. Denn die Fahrdynamik der 100 bis 130 Kilo schweren Roller ist anders als bei Rädern.

Speziell auf rutschigen Straßen im Winter kommt es auf die richtige Dosierung beim Bremsen an. Wer vorn zu stark bremst, riskiert ein Wegrutschen. Wer nur hinten bremst, verzögert vielleicht zu wenig. Da viele der kleinen Roller kein ABS haben, weicht man dann wie folgt aus: Vor dem Hindernis bremsen die Piloten, lösen die Griffe dann wieder, umfahren das Hindernis und bremsen dann wieder. Der TÜV Süd fordert dazu auf, im Winter die Fahrbahn genau zu „lesen“: Kanaldeckel sind oft Glättefallen, da dort die Bodenwärme fehlt und sich schneller Eis bilden kann. tmn

