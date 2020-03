Andreas Gabriel tritt gegen Julia Philippi an

Andreas Gabriel ist bereit: Der 38-Jährige will für die CDU in den Landtagswahlkampf 2021 ziehen und das Direktmandat für den Wahlkreis Weinheim zurückerobern. Dieses holten sich 2016 die Grünen in Person von Uli Sckerl, der Weinheimer Stadtrat und Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag gewann seinerzeit fast alle Kommunen im Wahlkreis. Bis dahin war Georg Wacker der direkt gewählte Kandidat, 2016 zog der CDU-Abgeordnete per Ausgleichsmandat in den Landtag ein. Im Jahr 2018 rückte Julia Philippi für Wacker nach, da Wacker Geschäftsführer der Staatlichen Lotto-Toto Gesellschaft wurde.

Die amtierende Landtagsabgeordnete, die bereits im Januar ihre erneute Kandidatur bekannt gab, weiß von der Konkurrenz im eigenen Haus schon länger. Vergangene Woche habe sie es schließlich von ihrem Landtagskollegen, dem CDU-Kreisvorsitzenden Karl Klein, ganz offiziell erfahren. Mit Gabriel selbst habe sie vergangenen Samstag telefoniert: „Seine Kandidatur nehme ich ernst. Und ich nehme diese Herausforderung an“, sagt sie im Gespräch mit dieser Redaktion.

Es ist der Stadtverband Weinheim, der den 38-jährigen Kandidaten am Montagmorgen bei einer im Schlosspark einberufenen Pressekonferenz präsentiert. Dieser zeigt sich selbstbewusst, der Kreis seiner Unterstützer, darunter auch der Stadtverbandsvorsitzende Christian Lehmann, ebenfalls. Gabriel will zurück zu den Werten der Union, möchte die Wähler im Kreis überzeugen und hat dafür eine ganze Liste von Schwerpunktthemen.

Er steht unter anderem für wirtschaftliche Kompetenz und „Technologieoffenheit“, hat dabei vor allem Cluster-Branchen wie Medizin, IT, künstliche Intelligenz sowie die Digitalisierung im Bereich Industrie und Bildung im Blick, ebenso eine „günstige Reduzierung“ von Grunderwerbs-, Grund- und Unternehmenssteuer. Auch die Verkehrsinfrastruktur hat er auf seiner Agenda, „Verkehrsprojekte in der Region müssen stärker vorangebracht und auf Landesebene schneller umgesetzt werden“, sagt er.

Seine Kandidatur sieht er als Teil der im November 2019 erfolgten personellen Neuaufstellung des Stadtverbands, schon bei seiner Bewerbungsrede als Pressesprecher war seinerzeit deutlich zu spüren, dass er nach mehr strebt. Das hat er nun getan, seine Kandidatur ist öffentlich, ob er es als Landtagskandidat schafft, wird die Delegierten-Versammlung am 27. März in Schriesheim zeigen.

Der Stadtverband Weinheim ist der größte im Wahlkreis. Doch am Ende entscheiden die Delegierten. Die amtierende Landtagsabgeordnete Philippi sagt dazu: „Ich gehe davon aus, dass es auch Weinheimer Delegierte gibt, die mich unterstützen.“ Und weiter: „Ich werde am 27. März um jede Stimme kämpfen.“ Das will auch Gabriel machen und er ist überzeugt, dass er trotz der Stärken der politischen Konkurrenz punkten kann. Dabei will er vor allem dort anknüpfen, wo seiner Meinung nach der direkt gewählte Abgeordnete Sckerl nicht weiterkomme: zum Beispiel bei dem Generalthema Digitalisierung. Gabriel fügt hinzu: „Ich stehe auch für einen Einklang von Natur, Mensch und Umwelt.“ Fest macht er es an seiner zwölfjährigen Offizierszeit bei der Deutschen Marine: „Ich weiß, wie verschmutzt die Meere sind.“

Sollte es Gabriel am 27. März schaffen, wäre das der Startschuss für seinen Wahlkampf. Würde er, wie unlängst bei der CDU Weinheim geschehen, auch eine gemeinsame Veranstaltung mit der ultrakonservativen WerteUnion in Betracht ziehen? Gabriel beschreibt es so: „Die CDU bietet genügend Spielraum für mich, um mich zu entfalten.“ sf

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020