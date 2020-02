Anekdoten rund um die Liebe

Lady Jane, Liselotte von der Pfalz, Gräfin Auguste Waldner von Freundstein – die Geschichte des Weinheimer Schlosses ist auch eine Geschichte von Frauen. Weinheims Stadtführer Franz Piva weiß viel zu erzählen über diese Damen, die im Schloss gewohnt haben und durch den Schlosspark gewandelt sind. Bei einer abendlichen Führung im Schein der Fackeln wird er amouröse Anekdoten über das Leben der Schloss-Herrinnen zum Besten geben – das nächste Mal am Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr.

Franz Piva hat wieder in alten Büchern gekramt und die beliebte Nachtführung mit weiteren Themen bereichert. Er wird vor allem auf die Gründung der Neustadt eingehen (1264), die im Streit geboren wurde und sich dem ereignisreichen 17. Jahrhundert widmen, das mit seinen Kriegen die Bevölkerung der Kurpfalz in große Not und Elend stürzte. Zum Beispiel geht es um Karl Ludwig, den Vater der Liselotte von der Pfalz, einen der bedeutendsten Kurfürsten der Pfalz. Und um das Jahr 1698, als Weinheim kurzzeitig kurpfälzische Hauptstadt und Universitätsstadt wurde.

Die Teilnehmer erfahren im schemenhaften Licht der beleuchteten Burgen die spannende Historie der Windeck. Aus welchem Grund musste die Windeck, kurz nach ihrer Erbauung 1109, bereits 1114 wieder geschleift werden? Warum wurde Graf von Tilly im 30-jährigen Krieg mit einem lebenslangen Bezug der Hälfte des Weinertrags der Kellerei Weinheim, abgefunden?

Über eine weitere Station, den Hutplatz mit der letzten vom Gebäude noch erhaltenen Synagoge, ist auch dieser jüdische Teil Weinheims ein Thema, bevor die Tour in die engen Gassen des ehemaligen Gerberviertels führt und Franz Piva aus dem Leben im Mittelalter berichtet. Treffpunkt am 14. Februar ist der Marktplatzbrunnen, die Dauer der Führung beträgt 1,5 Stunden, der Kostenbeitrag sechs Euro pro Person. Um Anmeldung bei der Touristinformation der Stadt Weinheim wird gebeten: Telefon 06201/826 10, E-Mail: tourismus@weinheim.de. Die Führung kann auch individuell für Gruppen zu jedem gewünschten Termin gebucht werden. whm

