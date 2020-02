„Anfällige“ Branchen im Visier

Odenwald-Tauber.Das Hauptzollamt Heilbronn beteiligte sich kürzlich an einer Mindestlohnsonderprüfung. Das Hauptaugenmerk galt dabei Branchen, die laut Zollamt „anfällig“ für Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sind. Die Prüfungen fanden im gesamten Zuständigkeitsbezirk statt, darunter auch in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim.

Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich bislang 23 mögliche Unstimmigkeiten. Konkret bestehen in drei Fällen Anhaltspunkte dafür, dass Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen.

Mit solchen Maßnahmen will das Hauptzollamt gezielt Präsenz zeigen. „Das in der Gesellschaft vorhandene Unrechtsbewusstsein soll dadurch gestärkt und Schwarzarbeit oder Sozialleistungsbetrug jegliche gesellschaftliche Akzeptanz entzogen werden“, hieß es in einer Pressemitteilung.

