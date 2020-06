Anlieferung jetzt auch samstags

Ketsch/Wiesloch.Neue Öffnungszeiten gibt es in Zeiten der abklingenden Corona-Pandemie wieder an Samstagen für die Müllverwertungsanlagen der AVR ab dem Wochenende. Denn nun ist für die Menschen, die Gartenabfälle haben, oft wieder samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Seit Mai haben die AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg für alle Einwohner und gewerbliche Anlieferer wieder geöffnet. Ab 20. Juni gelten folgende Öffnungszeiten: Die AVR-Anlage Wiesloch hat von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und immer samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die in Ketsch von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr. An den Samstagen, 26. September, 24. Oktober, 28. November, von 8 bis 12 Uhr. zg

