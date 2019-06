Anmeldungen für Flohmarkt

Die Anmeldung der Flohmarktstände für den diesjährigen Flohmarkt am Rodensteiner Brunnen in Weinheim, der am Samstag, 28. September, stattfindet, ist ab Donnerstag, 4. Juli, 10 Uhr möglich. Wer einen Standplatz reservieren möchte, kann dies persönlich in der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz vornehmen. Es werden maximal zwei Standplätze pro Person vergeben, teilt die Stadt mit. Eine Anmeldung für weitere Personen ist nicht möglich. Anmeldungen per Telefon oder Mail können nicht berücksichtigt werden. Der Flohmarkt findet am Samstag 28. September von 8 bis 16 Uhr rund um den Rodensteiner Brunnen statt. Der Preis für einen Standplatz beträgt 15 Euro für drei Meter Standbreite und ist bei der Anmeldung zu entrichten. red

