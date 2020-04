Anpacken statt repräsentieren

Es ist ihre erste Saison als Schwetzinger Spargelkönigin, erst vor wenigen Wochen wurde sie inthronisiert. Doch die Veranstaltungen wie der offizielle Anstich und der Spargelsamstag sind abgesagt. Im Interview erzählt die 18-Jährige, die eine Ausbildung zur Augenoptikerin macht, wie es ihr derzeit geht.

Sie sind traurig, dass alles ausfällt?

Anna Schuhmacher: Ja, das ist echt schade, ich hatte mich so darauf gefreut. Das Jahr hatte so schön angefangen.

Man darf annehmen, dass es Ihnen trotzdem nicht langweilig wird . . .

Schuhmacher: Nein, ich gehe zwar nicht arbeiten, der Chef macht alles alleine. Aber ich gehe jeden Morgen mit auf den Acker. Und dann habe ich noch ein Pflegepferd. Ich kann zum Glück viel raus und muss nicht wie andere ständig drin sein.

Glauben Sie, dass noch irgendeine Ihrer Veranstaltungen stattfinden kann?

Schuhmacher: Ich glaube nicht. Alles wurde abgesagt, aber das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht ist die Hoffnung, dass bis Pfingsten wieder etwas stattfinden kann, aber da ist die Saison schon rum.

Wie läuft es mit dem Spargelstechen?

Schuhmacher: Ich habe das als Kind natürlich gelernt. Aber so viel wie jetzt habe ich das noch nie gemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Das stelle sich die Leute vielleicht leicht vor. Aber es macht trotzdem Spaß.

Gibt es schon viel Spargel?

Schuhmacher: So langsam geht es los, am Dienstag war ich schon ordentlich am Graben.

Ein Trost bleibt, dass Sie auch die nächsten Jahre noch Spargelkönigin sind . . .

Schuhmacher: Ja, ich hoffe, dass dann alles stattfinden kann. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020