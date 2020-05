Anteil bei 40 Prozent

München.Ein Auto zu fahren, kostet Geld. Viele unterschätzen die laufenden Kosten aber. Diese sollte man sich im Vorfeld ganz genau anschauen und durchrechnen, rät Peter Hellwich, Fuhrparkverwalter und Experte des Auto Club Europa (ACE). Am stärksten schlägt der Wertverlust des Wagens zu Buche. Der macht laut Hellwich rund 30 bis 40 Prozent der laufenden Kosten aus, während zum Beispiel die Versicherung einen Anteil von rund fünf Prozent hat.

Zu den fixen Kosten in der Kalkulation, zu denen etwa Inspektionen und Reifenwechsel gehören, kommen noch variable Kosten: vor allem der Benzinverbrauch. Als grobe Faustregel könnte man dem Experten zufolge durchaus von Gesamtkosten von 50 Cent pro Kilometer für einen neuen Kompaktwagen ausgehen – in der oberen Mittelklasse wären es nach seinen Worten schon 75 bis 80 Cent pro Kilometer. Zur Schätzung der Kosten bietet der ADAC online einen Rechner an. Die Versicherer haben laut Hellwich Listen für die einzelnen Typ- und Regionalklassen. Anfallende Steuern lassen sich mit einem Rechner des Finanzministeriums online ermitteln. tmn

