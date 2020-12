Apotheken vor Ort stärken

Main-Tauber-Kreis.Wer in der Apotheke um die Ecke sein Rezept einlöst, zahlt einen festgelegten Preis für das Medikament. Wer sein Rezept an eine ausländische Versandapotheke schickt, darf sich über einen monetären Bonus freuen. Das soll nun anders werden. Zumindest nach dem Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke der Regierung, das letzte Woche den Bundesrat passiert hat. Im Bundestag wurde es bereits Ende Oktober verabschiedet. Das Gesetz mit dem sperrigen Namen befindet sich noch in Abstimmung mit der EU-Kommission und soll die Apotheken vor Ort im Wettbewerb mit Versandapotheken unterstützen. Wichtigster Punkt: Gesetzlich Versicherte zahlen künftig den gleichen Preis, egal, bei welcher Apotheke sie ihr Rezept einlösen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020