Appell an Europa

Genf.Die Vereinten Nationen fordern von den EU-Staaten neue staatliche Rettungsmissionen für Migranten im Mittelmeer. „In der Vergangenheit haben staatliche europäische Schiffe bei Such- und Rettungsaktionen Tausende Leben gerettet, auch, indem sie die Menschen sicher ans Land brachten“, sagten die Chefs des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und der Organisation für Migration (IOM), Filippo Grandi und Antonio Vitorino, in Genf. „Sie sollten diese wichtige Arbeit wieder aufnehmen.“

Die EU-Kommission in Brüssel reagierte am Freitag zurückhaltend. Dagegen sagte der SPD-Innenpolitiker Helge Lindh in Berlin, die Forderung nach neuen Rettungseinsätzen sei berechtigt. Eine neue Mission könne aber erst starten, „wenn geklärt sei, welche Staaten die Geretteten aufnehmen“. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will über die Verteilung geretteter Migranten bei einem EU-Treffen am Donnerstag in Helsinki verhandeln. dpa

