Würzburg.Der Masterabsolvent der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS), Fakultät Gestaltung, und Spieleentwickler Philipp Stollenmayer hat nach dem Gewinn des „Deutschen Computerspielpreises“ nun auch den „Apple Design Award 2020“ gewonnen. Die Jury hat ihn für sein Spiel „Song of Bloom“ als einen von nur acht weltweit prämierten App- und Spieleentwicklern ausgezeichnet. Die Jury von Apple: „Song of Bloom ist ein einzigartiges Spiel mit einer nichtlinearen Geschichte voller cleverer Rätsel. Die Spieler erforschen eine Geschichte, die in rasch wechselnden Kunststilen erzählt wird, während man sich durch das Spiel bewegt. ,Song of Bloom‘ bietet ein innovatives Spielerlebnis mit großartigem Design.“

Neben seiner beruflichen Leidenschaft als Indie-Spieleentwickler arbeitet Philipp Stollenmayer Philipp Stollenmayer, der aus Riedstadt im südhessischen Kreis Groß-Gerau stammt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im hochschulnahen Forschungszentrum Design und Systeme in Würzburg.

