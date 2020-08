Es war wie ein Raketenstart, bei dem die Zündung einfach nicht funktionieren wollte. Der SV Rohrhof II war in der vergangenen Saison von Woche zu Woche gewillt, den Bock umzustoßen, lief zu lange aber den eigenen Erfolgserlebnissen hinterher und wurde am Ende nur Zwölfter.

„Mit dem Abschneiden der letzten Saison bin ich nicht so zufrieden, da wir in vielen Spielen Punkte liegengelassen haben. Wir machen viele individuelle Fehler und geraten dadurch in Rückstand und rennen diesem ständig hinterher“, resümiert Spielertrainer Daniel Bittmann, der in der Saisonvorbereitung gezielt ein Augenmerk auf die Mängel richtete. „Wir arbeiten an der Chancenverwertung, ebenso müssen wir zukünftig die individuellen Fehler stark minimieren, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen und die Spiele offener zu gestalten.“

Kader bleibt zusammen

Immerhin konnte sich Bittmann mit Beginn der Vorbereitung darauf fokussieren, an diesen Punkten zu arbeiten. Mit der Integration neuer Spieler musste sich der 30-Jährige gar nicht erst aufhalten, da der Kader nahezu identisch mit dem der Vorsaison ist. Mit Hendrik Mehlich gab es nur einen Neuzugang. „Er ist ein junger talentierter Fußballer, der allerdings schon mehrere schwere Verletzungen hinter sich hat und wieder Fuß fassen will. Ihn werden wir wieder heranführen. Wenn er fit ist, dann bin ich überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird“, setzt Bittmann große Hoffnung in die einzige Neuerwerbung.

Ziel ist es wie in den Vorjahren, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Nachdem dieses Klassenziel in den letzten fünf Jahren verpasst wurde, „werden wir dieses Jahr alles daran setzen, es zu erreichen“, so Bittmann. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020