ASX kommt im Herbst

Neue Optik und frische Kraft: der neue Mitsubishi ASX. © dpa

Friedberg.Obwohl schon seit bald zehn Jahren auf dem Markt, bekommt der Mitsubishi ASX jetzt noch einmal eine große Modellpflege. Wie der japanische Hersteller mitteilte, gibt es für den 4,36 Meter langen Geländewagen zum Verkaufsstart im September eine komplett neue Front im Design der restlichen Modelle. Auch ein überarbeitetes Cockpit mit modernerem Infotainment, neue Assistenzsysteme und nicht zuletzt einen neuen Motor gehören zum Update.

Ein 2,0-Liter-Benziner ersetzt den bisherigen Vierzylinder mit 1,6 Litern Hubraum und ermöglicht einen deutlichen Leistungssprung. Jetzt stehen 110 kW/150 PS im Datenblatt und das maximale Drehmoment steigt auf 195 Nm. Damit beschleunigt der ASX bestenfalls in 10,2 Sekunden auf 100 km/h und erreicht maximal 190 km/h. Der Diesel fällt aus der Modellpalette. Dafür allerdings bringen die Japaner den Allradantrieb zurück, der als Option in Verbindung mit der ebenfalls optional erhältlichen Stufenlos-Automatik angeboten wird. Der Preis soll sich laut einem Sprecher stark am aktuellen Modell orientieren, das bei knapp 17 000 Euro startet. tmn

Samstag, 22.06.2019