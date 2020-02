Atos-Trio spielt heute

Gastiert heute in der Hans-Freudenberg- Schule: Das Atos-Trio. © jerke

Ludwig van Beethovens „Gassenhauer-Trio“ als heiter-leichter Einstieg, gefolgt von der Fin-de-siècle-Stimmung, die Erich Wolfgang Korngold in seinem Klaviertrio D-Dur op. 1 erschafft – und nach der Pause Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 49, stürmisch zu Beginn, dann wieder wehmütig zart. Das Atos-Trio wartet beim Konzert des Kammermusikvereins am Samstag, 22. Februar, ab 20 Uhr in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule Weinheim, Wormser Straße 51, mit einem fein abgestimmten Programm auf.

Seit 2003 bilden Annette von Hehn (Violine), Thomas Hoppe (Klavier) und Stefan Heinemeyer (Violoncello) das Atos-Trio und feiern seitdem auch international große Erfolge. Kritiker bescheinigen den drei Musikern vollkommene Hingabe an die Musik, große Spielfreude und ein Gespür für „fast magisch differenzierte Interpretation“.

Beethoven wird übrigens auch beim nächsten Konzert des Kammermusikvereins zu hören sein. Am Sonntag, 22. März, spielt das Belfiato Quintett in der Aula der Hans-Freudenberg-Schule außerdem Werke von Rejcha, Janácek und Haas. Das schreibt der Kammermusikverein in einer Ankündigung.

Karten für die Konzerte des Kammermusikvereins gibt es ausschließlich an der Abendkasse. wn

