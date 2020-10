Attacken gegen Macron

Istanbul.Nach dem Vorwurf der Islamfeindlichkeit hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den französischen Staatschef Emmanuel Macron erneut verbal angegriffen. Macron sei ein Krankheitsfall und müsse sich untersuchen lassen, sagte Erdogan am Sonntag. Am Samstag hatte er sich ähnlich geäußert, Macrons geistige Gesundheit angezweifelt und ihm Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Daraufhin rief Frankreich seinen Botschafter in Ankara zu Konsultationen zurück. Die „Person“ an Frankreichs Spitze beschäftige sich von morgens bis abends mit Erdogan, spöttelte der türkische Präsident. Er kritisierte zudem indirekt den niederländischen Rechtspopulisten Geerd Wilders. dpa

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020