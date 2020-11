Auch aus Rücksicht auf die Eltern

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Tenor unter den Schulleitern in der Region ist eindeutig: Sie sprechen sich gegen eine Verlängerung der anstehenden Weihnachtsferien aus.

Lange wurde darüber diskutiert, in der vergangenen Woche fiel die Entscheidung: „Wir werden in Baden-Württemberg keine längeren Weihnachtsferien anordnen“, heißt es in der Pressemitteilung des Kultusministeriums. Eine solche Maßnahme, von oben verordnet, könnte organisatorische Fragen auslösen und zahlreiche Eltern vor Betreuungsprobleme stellen. Das wolle man vermeiden.

Neben der Rücksicht auf die Eltern glauben allerdings auch einige Schulleiter, dass „wenige Tage Ferien mehr“ die Situation nicht nachhaltig verbessern würden.

