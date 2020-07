Auch Flächen für Gewerbe

Buchen.Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegedienst-Anbieters „Hand in Hand“, will in der „Präsident-Wittemann-Straße“ in Buchen ein Mehrfamilienhaus mit Praxis- und Büroflächen bauen. Die Bauvoranfrage wurde positiv beschieden. Geplant sind elf Wohnungen, die im Erdgeschoss ergänzt werden durch Praxis- und Büroflächen sowie eine im Untergeschoss konzipierte Tiefgarage für elf Pkw-Abstellplätze. Ein Treppenhaus einschließlich Aufzugsanlage an zentraler, mittig angeordneter Stelle ermöglicht ein barrierefreies Erreichen der einzelnen Wohneinheiten. An diesen zentralen Mittelbereich gliedern sich dann drei kubusähnlich ausgebildete bauliche Einheiten an, die eine Aufgliederung der Gesamtmaßnahme mit sich bringen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020