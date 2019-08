Auf Abstand achten

Berlin.Bei einer Panne halten Autofahrer am besten auf dem Seitenstreifen oder in einer Nothaltebucht. Dann gilt: Motor aus, Warnblinkanlage an und sich so schnell wie möglich mit übergestreifter Warnweste hinter die Leitplanke oder am Straßenrand in Sicherheit bringen, erklärt der Auto Club Europa (ACE). Doch die Unfallstelle muss noch mit dem Warndreieck gesichert werden, bevor der Pannendienst gerufen wird. Die richtige Entfernung dafür beträgt innerorts 50 Meter, auf Landstraßen sind 100 Meter ausreichend, so der ACE.

An Leitpfosten orientieren

Auf Autobahnen muss man es je nach den Begebenheiten im Abstand von 150 bis 400 Metern positionieren und wählt etwa bei Kurven und Steigungen den entsprechend größeren Abstand. Zur Orientierung: Die Leitpfosten am Rand stehen auf Landstraßen und Autobahnen auf gerader Strecke in einer Entfernung von 50 Metern zueinander – in Kurven oder unübersichtlichen Stellen kann der Abstand kleiner sein. tmn

