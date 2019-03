Auf dem Weg zum digitalen Rathaus

„Projektmanagerin Digitalisierung“ – so lautet die offizielle Stellenbezeichnung von Stefanie Grün (Bild), die seit November 2018 bei der Weinheimer Stadtverwaltung arbeitet. Jetzt stellte die 32-Jährige, die Informations- und Wissensmanagement in Darmstadt studiert hat, ihren Aufgabenbereich dem Gemeinderat vor. Passend dazu wurden erstmals alle Tagesordnungsordnungspunkte und Beschlussanträge der Sitzung, die die Stadträte auf ihren Tablets lesen können, für die Bürger an die Wand projiziert.

An den Anfang ihrer Präsentation stellte Stefanie Grün zunächst einmal eine Definition: „Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im Allgemeinen die Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereignissen, welche bei einer zunehmenden Nutzung von digitalen Geräten erfolgt. Dies bedeutet im engeren Sinne die Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen Objekten, von Ereignissen oder analogen Medien.“

Was das für eine Stadtverwaltung bedeutet, skizzierte sie anhand einiger Beispiele: So gibt es bereits die Möglichkeit, einen Termin im Bürgerbüro online zu vereinbaren und dabei vorab Informationen zum jeweiligen Anliegen zu erhalten. Online Anträge für Anwohnerparkausweise, Urkunden oder anderes zu stellen, eine elektronische Rechnung dafür zu bekommen und diese über digitale Kanäle zu bezahlen, seien weitere Anwendungsbereiche, die in Zukunft sicher an Bedeutung gewinnen werden.

Die Digitalisierung von Akten, Bebauungsplänen und vielem mehr werde ebenso fortschreiten und damit neue Möglichkeiten für die Information der Bürger schaffen. Denkbar wären auch Funktionen, bei denen man beispielsweise kaputte Laternen, Schlaglöcher oder Ähnliches online melden kann.

Schulung zum „Digitallotsen“

Dazu bedürfe es aber natürlich einer entsprechenden Schulung der Rathausmitarbeiter. Um digitale Kompetenzen aufzubauen, würden vier städtische Mitarbeiter demnächst eine Schulung zum „Digitallotsen“ machen, berichtete Stefanie Grün.

Etwas skeptisch stehe sie dem Wunsch nach einer „Bürger-App“ gegenüber. Die Nutzer von Smartphones würden nur dann eine App herunterladen, wenn diese einen echten Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal habe. Hinzu komme, dass die Entwicklung einer App sehr teuer sei. Günstiger wäre es, die Website der Stadt für mobile Endgeräte zu optimieren. Auch der Einsatz sogenannter Chatbots – das sind Softwaresysteme, die mit Menschen in einen Dialog treten – wäre eine preisgünstige Option.

Die Konzentration auf eine Website hätte auch den Vorteil, dass man nur ein System ständig pflegen muss, erläuterte Grün. Etwa 50 Prozent der Nutzer der Website der Stadt – durchschnittlich 25 000 bis 30 000 pro Monat – würden bereits heute über ihr Smartphone auf die Seite gehen, Tendenz steigend.

Die Stadträte nahmen ihre Ausführungen insgesamt sehr positiv zur Kenntnis. Carola Meyer (CDU) wünschte sich zusätzlich ein digitales Beteiligungsportal nach Mannheimer Vorbild. Auch Dr. Carsten Labudda (Linke) sah hier dringenden Handlungsbedarf. Jedenfalls dürfe es nicht wieder so lange dauern wie die Einführung des digitalen Rats- und Informationssystems.

Günter Bäro (Freie Wähler) wies darauf hin, dass die digitale Terminvereinbarung mit dem Bürgerbüro noch ihre Tücken habe; viele Bürger würden immer noch den persönlichen Dialog in den Verwaltungsstellen vorziehen. Dazu stellte Stefanie Grün grundsätzlich klar, dass Digitalisierungsprojekte den persönlichen Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen. pro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019