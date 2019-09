Auf den Spuren des Nachtwächters

Bei einer spannenden abendlichen Stadtführung am Mittwoch, 11. September, nimmt der Weinheimer Stadtführer Dietmar Spicker in Person eines Nachtwächters und im Schein der Laterne seine Gäste mit auf eine Zeitreise in das historische Weinheim. Nach Ende des einstündigen Rundganges wartet auf die Gäste ein zünftiger Nachtwächterschmaus im „Diebsloch“. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Marktplatzbrunnen, die Dauer der Führung beträgt eine Stunde mit anschließendem Nachtwächterschmaus im Diebsloch, die Kosten betragen 25 Euro pro Person. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0620/8 26 10. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019