Auf den Spuren von James Bond

Mannheim.Range Rover hat es vorgemacht – James-Bond-Fans werden sich an die Eingangsszene von „Octopussy“ erinnern: In dem Agenten-Film von 1983 fährt Roger Moore mit einem offenen Range Rover samt Hänger – in dem ein Flugzeug als Pferd getarnt wartet – in den Kampf zur Weltrettung. Rund 30 Jahre später hat die Marke 2016 den Evoque präsentiert und erneut den Spagat zwischen Geländewagen und Cabriolet gewagt. Und nun zieht VW nach – mit dem T-Roc Cabriolet, dem ersten offenen Serien-Crossover aus Wolfsburg.

Die Vorzüge dieser fast Eierlegendenwollmilchsau liegen auf der Hand: ein geräumiger Viersitzer, in dem der laue Wind um die Nase weht und in dem die Passagiere auch noch angenehm hoch sitzen. Über sie spannt sich bei widrigen Witterungsverhältnissen ein vollautomatisches Stoffverdeck – und das innerhalb von von elf Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit bis Tempo 30.

Gegenüber dem „normalen“ Klein-SUV T-Roc befindet sich hinter den Kopfstützen der Rücksitze ein Überschlagschutz, der beim Überschreiten einer definierten Querbeschleunigung oder Seitenneigung in Sekundenbruchteilen ausfährt. Vorn schützen im Ernstfall verstärkte Scheibenrahmen der Windschutzscheibe die Insassen. Streben und ein doppelter Fondboden gewährleisten die Verwindungssteifigkeit der Karosserie. Dadurch bringt das in Osnabrück gebaute Cabrio allerdings rund 200 Kilogramm mehr auf die Waage.

Reichlich Platz im Innenraum

Das macht sich beim Fahren bemerkbar. Trotz seiner 150 PS fehlt es dem Testwagen etwas an Spritzigkeit. Natürlich reicht das allemal, um im Alltag mitzuschwimmen – um zügig voranzukommen braucht der Vierzylinder aber Drehzahlen. Das schlägt sich auf den Verbrauch nieder. 7,5 Liter Super sind noch okay, aber auch nicht sparsam.

Das Fahrwerk verrichtet seine Aufgaben ohne Grund zur Beanstandung. Es macht Spaß mit dem T-Roc Kurven zu nehmen, es ist aber auch keine Qual über schlechte Straße zu fahren, Unebenheiten bügelt der VW schön weg. Ums Schalten kümmert sich das Siebengang-DSG, das sanftes Anfahren und richtiges Sortieren der der einzelnen Gänge gut meistert. Im Innenraum unterscheidet sich das Cabriolet nicht von seinen verschlossenen Brüdern. Das heißt aber auch, dass Hartplastik am Armaturenbrett dominiert – das aber bestens verarbeitet ist. Platz ist reichlich vorhanden, selbst hinten reist es sich angenehm. Der Kofferraum fällt mit 284 Litern an Ladevolumen für ein Cabriolet anständig aus, er schluckt einen großen Koffer oder mehrere Taschen. In der Mitte bietet eine Durchlade Raum für Sperriges. Mit der leichtgängigen Lenkung und dem komfortablen Gesamtpaket des ausschließlich mit Frontantrieb angebotenen T-Roc Cabriolets wird er so zu einem sehr angenehmen Begleiter.

VW folgt mit dem offenen Crossover zwar auf Range Rover, könnte aber einen Trend setzen – hin zu attraktiven offenen Fahrzeugen, die alltagstauglich sind. Und irgendwie lebt in ihm auch das Range-Rover-Cabrio aus „Octopussy“ weiter, das nie in die Serienproduktion ging.

