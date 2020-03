Auf den Spuren von Theseus in den USA

Das ist eines der Bücher, bei denen Umstehende irritiert auf den Lesenden blicken, weil der wiederholt unkontrolliert vor sich hin kichert. Anlass dafür ist der im Jahr 2000 in den USA wiederentdeckte, jetzt erstmals ins Deutsche übersetzte Roman „Oreo“ von Fran Ross. Die Journalistin und Schriftstellerin – als Frances Dolores Ross 1935 in Philadelphia geboren und 1985 in New York gestorben – publizierte das Buch 1974, und etwas Durchgeknallteres und Intelligenteres als „Oreo“ gibt es nur selten zu lesen.

Der Grund dafür ist zum einen die Sprache. Die Protagonistin – Christine, genannt Oreo – kommt, wie die Autorin selbst, aus einer jüdisch-afroamerikanischen Familie. Und so mischen sich in ihrer Sprache afro-amerikanischer Slang und jiddischer Wortschatz, Südstaatenformulierungen und Wortneuschöpfungen.

Damit hat „Oreo“ jahrzehntelang Wissenschaftler verrückt gemacht, weil sie nicht wussten, ob das ein eher afroamerikanischer oder eher ein jüdischer Roman ist. Heute weiß man, dass er beides ist.

Zweitens ist „Oreo“ eigenwillig konstruiert – mit Verknappungen, Einschüben und theatralischen, komischen Szenen – und karikiert politische Korrektheiten der weißen Herrschaftskultur in den USA genauso wie die Parolen und Dogmen der Gegenöffentlichkeit. Allein der Witz, mit dem Ross die Skala der menschlichen Hautfarben kommentiert, ist so erfrischend unkonventionell, dass er auch heutigen Diskussionen guttun würde.

Das geht schon aus dem Titel hervor: Oreo meint die schwarzen Kekse mit weißer Creme dazwischen und bezeichnet dunkelhäutige Menschen, die in ihrem Inneren „weiß“ sind. (Heutzutage sagt man, in Anspielung auf den gleichnamigen Schokoriegel, Bounty-Afrikaner: außen schwarz und innen weiß; so wie es Banana-Chinesen gibt, außen gelb und innen weiß. Der Kolonialismuskritiker Frantz Fanon beschrieb derlei Phänomene schon 1952 in „Schwarze Haut, weiße Masken“.)

Vergnüglich und schlau

Und drittens zitiert sie die Theseus-Sage. Weil sie selbst bezweifelt, dass diese jedem geläufig ist, hat Ross einen saloppen Anhang für Schnellleser und Antikenferne beigefügt.

Ähnlich Theseus’ streift Oreo durch die Welt und sucht ihren Vater. Sie muss eine Reihe vermeintlich unlösbarer Aufgaben bewältigen und findet dann – nun, Theseus-Kenner wissen ja um die Rückkehrdramatik mit dem weißen beziehungsweise dem schwarzen Segel.

Ross hat einen Roman geschrieben, der so vergnüglich und schlau, so aktuell und horizonterweiternd ist, dass er nur empfohlen werden kann. Pieke Biermann hat ihr Bestes gegeben, das Buch auf Deutsch lesbar zu machen – das ist ihr ganz hervorragend gelungen.

