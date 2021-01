Auf Mann eingestochen

Würzburg.Bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung hat die Würzburger Polizei am Dienstagabend in einer Wohnung einen Mann mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Beamten nahmen einen dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Da sich Anhaltspunkte ergaben, dass sich in der Wohnung eine verletzte Person befinden könnte, hatten die Polizisten die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Dort befand sich neben dem 23-jährigen Tatverdächtigen der schwer verletzte Wohnungsinhaber im Alter von 44 Jahren. Er lag am Boden, blutete stark und war kaum ansprechbar. Die Beamten stellten die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sicher und nahmen den aus dem Allgäu stammenden 23-Jährigen vorläufig fest. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

