Auf zum Fröhlichen Weinberg

Peter Brenner kann sich das alles schon sehr gut vorstellen. „Dort muss es lebendig zugehen wie in einem Weinberg an der Lese“, beschreibt er und zeigt auf ein Stück der Wiese hinter der Lützelsachsener Winzerhalle. „Und von dort“, blickt er hinüber zur Zufahrt von der Wintergasse, „von dort wird eine Kutsche hereinfahren mit echten Pferden.“

Peter Brenner, Sänger, Theaterfreund und Hobby-Regisseur in Reihen des MGV 1868 Lützelsachsen, steckt gemeinsam mit MGV-Vorstand Karl Leitwein mitten in den Vorbereitungen auf ein Theaterprojekt, das im besten Fall den Weinheimer Weinlagen-Ortsteil über die Stadt hinaus bekannt machen wird: Auf dem Dorfplatz unterhalb der Winzerhalle ist in den vergangenen Monaten mit beträchtlichem Aufwand ein Open-Air-Theaterstück einstudiert worden – mit reichlich Gesang, denn schließlich steht ein Gesangverein hinter dem Projekt.

Am Freitag, 21. Juni, am Samstag, 22. Juni, und am Freitag, 28. Juni, wird dort Carl Zuckmayers „Fröhlicher Weinberg“ aufgeführt.

Brenner selbst hat das ursprüngliche Drehbuch an „Saasemer“ Verhältnisse angepasst. Ein Bühnenbild mit Ortsbezug ist gebaut worden; eine Weinlaube vor der Kulisse des Kirchturms; auch die Weinkönigin wird ihre Rolle spielen. Jeweils um 19 Uhr wird die Vorführung beginnen.

Peter Brenner hat mit solchen Projekten übrigens Erfahrung. Vor einigen Jahren führte er Regie, als Schriesheimer Gesangvereine unter der Strahlenburg Kleists „Käthchen von Heilbronn“ aufführten – das Stück lockte Zuschauer aus der ganzen Region an. „Wir wollen richtig großes Volkstheater machen“, erklärt Brenner, „und ich bin mir sicher, dass dies in Weinheim gut klappt.“ Der Regisseur spricht von einem „kapitalen Stück“: soll heißen: etwa 40 Personen werden auf der Freilicht-Bühne stehen.

Die Aufführungen sind am 21./22. sowie am 28. Juni geplant. Karten im Vorverkauf gibt es bei Schreibwaren Ludwig und bei der Esso Tankstelle Sporer in Lützelsachsen. Die Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019