Aufbruch und Umbruch

Nach dem Motto „Gesundheit geht vor“ waren die Gedanken der meisten Menschen während der Corona-Zeit überwiegend woanders als beim Neuwagenkauf. Gleichzeitig waren Autohäuser ebenso wie viele anderen Branchen von wochenlangen Einschränkungen betroffen.

Jetzt befindet sich jedoch auch die Automobilbranche in Aufbruchsstimmung und in einem Umbruch, der teilweise bereits zuvor begonnen hatte. Dabei stellen sich für viele Interessenten verschiedene Fragen hinsichtlich Auswahl und Erwerb eines neuen Kfz sowie Trends auf dem Markt.

„Höchst spannender Prozess“

„Die Automobilindustrie steht nicht vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte, sondern befindet sich längst in einem grundlegenden und höchst spannenden Veränderungsprozess. Wer die Entwicklung aufmerksam verfolgt, bekommt schon jetzt diese Megatrends hautnah zu spüren“, betont zum Beispiel ein international operierender deutscher Kfz-Zulieferer aus Nordrhein-Westfalen auf seiner Homepage.

Zu den zukunftsweisenden Trends zählen insbesondere neue Mobilitätskonzepte, autonomes Fahren, Digitalisierung und Elektromobilität. Einhergehend ändern sich nicht nur einzelne Technologien, sondern die gesamte Wertschöpfung in technischer Komplexität. E-Mobilität gehört zu den oft kontrovers diskutierten aktuellen Themen. Für die einen gelten E-Fahrzeuge vor allem aus Aspekten regenerativer Energieart sowie des Umwelt- und Klimaschutzes als entscheidende „Trendsetter“, während andere der E-Mobilität skeptisch gegenüberstehen.

Rasante Entwicklung

Allerdings ist es Tatsache, dass sich so gut wie alle großen Hersteller diesem Thema widmen. Während Deutschland noch als E-Auto-Entwicklungsland gilt, zeigt der Blick auf den internationalen Markt, dass sich die E-Mobilität international rasant entwickelt hat. Laut ADAC waren 2019 weltweit rund 7,9 Millionen E-Autos registriert, was einem Zuwachs von knapp 2,3 Millionen und 40 Prozent mehr als 2018 entsprach.

Effiziente, umweltfreundliche Autos werden in enger Verbindung zu Nachhaltigkeit gebracht, verbrauchen weniger Energie und verursachen einen deutlich geringeren oder, wie reine E-Fahrzeuge, keine CO2-Emissionen. Darüber hinaus kann durch die Elektrifizierung eines Diesel- oder Benzin-Motors in Form eines Hybridantriebs der Ausstoß von Abgasen und CO2 nachdrücklich reduziert werden.

Trotz der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Elektroautos in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich gestiegen. Dies zeigt exemplarisch eine Untersuchung des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Demnach habe sich die Zahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt und einen Marktanteil von 3,7 Prozent. In Deutschland profitiere die Elektromobilität bereits von der Ende Februar angehobenen E-Auto-Förderung, schreiben die Experten zur Begründung. Ein weiterer Grund seien die CO2-Ziele für 2020 – einige Hersteller böten sehr günstige Konditionen für ihre E-Modelle.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung Anfang Juni in Form eines Investitionspakets eine Erhöhung der Kaufprämie für klima- und umweltfreundlichere Elektro- sowie bestimmte Hybridfahrzeuge beschlossen, das nebst Herstelleranteil einen enormen Umweltbonus bietet. Hinzu kommt die seit 1. Juli bis zum Jahresende geltende Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, die Interessenten zusätzliche Anreize für den Kauf eines Neufahrzeuges bieten soll.

Die Fränkischen Nachrichten haben Experten einiger Autohäuser in Bad Mergentheim und Königshofen zu aktuellen Trends und Meinungen bei den Themen „Förderungen“, „E-Mobilität“ und „Wasserstofftechnologien“ befragt.

Das sagen die Experten:

Heiko von Brunn, BMW Rhein Tauberfranken, Lauda-Königshofen

Thema Förderung: „Neben den Förderungen des Bundes und der Hersteller für E- oder Hybrid-Fahrzeuge gibt es in Baden-Württemberg als ebenfalls äußerst attraktives Konjunkturpaket des Landes eine zusätzliche Förderung über die L-Bank von bis zu 3000 Euro für E- oder Brennstoffzellen-Autos von Gewerbebetrieben. Weitere geldwerte Vergünstigungen bieten die von einem auf 0,25 Prozent des unverbindlichen Verkaufspreises abgesenkte Dienstwagenbesteuerung sowie die derzeit reduzierte Mehrwertsteuer.“

Thema Elektroantrieb: „BMW hat derzeit den Typ „i3“ als einziges E-Auto im Programm. Im Dezember kommen – so zumindest die vorläufige Bezeichnung – die Typen „iX3“ und „i4“ mit bis zu 500 Kilometer Reichweite hinzu. Der Anteil purer E-Mobile bei den Neufahrzeugen betrug bei der BMW-Rhein-Gruppe 2019 fast fünf Prozent und hat dieses Jahr bis 30. Juni auf 7,2 Prozent zugenommen. Ich kann daher allen Interessenten nur den Typ geben: E-Auto fahren bereitet enorm viel Spaß – probieren Sie es einfach aus!“

Thema Wasserstoff: „Ich schätze die E-Mobilität als Zwischenstufe ein und dass sich Wasserstoff als Kfz-Antrieb mittel- oder langfristig durchsetzen wird, sofern nicht noch andere Antriebsarten weiter verbessert werden, wie etwa alternative Akkus. BMW hatte vor 20 Jahren mehrere Modelle des Typs 750 HL im Testbetrieb. Allerdings ist die bislang fehlende flächige Infrastruktur an Wasserstoff-Tankstellen ein noch nicht gelöstes Problem, zumal deren Einrichtung weitaus höhere Investitionen erfordern als Ladestationen.“

Markus Hellinger, Kfz Hellinger, Bad Mergentheim

Thema Förderung: „Wir haben zwar keine Fahrzeuge mit Fördermöglichkeiten in unserem Programm, bieten jedoch von Haus aus sehr günstige Einstiegspreise, wie zum Beispiel beim Subaru XV mit Mild-Hybrid-System, zudem unter Berücksichtigung des geringeren Mehrwertsteuersatzes, ab 23 200 Euro. Andererseits bedauern wir, dass es für diese Hybrid-Autos keine staatliche Förderung gibt. Ob die jetzige Reduzierung der Mehrwertsteuer einen Aufschwung bringt, wird sich erst im Nachhinein sicher bilanzieren lassen.“

Thema Elektroantrieb: „Subaru bietet schon lange keine Diesel- oder reinen Benzin-Kfz mehr an, sondern ausschließlich Modelle mit Mild-Hybrid-System. Bei diesem Antrieb wird der Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor unterstützt, wodurch eine Kraftstoffersparnis von bis zu zehn Prozent erreicht wird. Außerdem ist für die Batterie keine Ladestation notwendig. Darüber hinaus bietet Subaru das einzige Mild-Hybrid-System, bei dem ein Fahrzeug für 1,6 Kilometer Strecke rein elektrisch gleiten kann.“

Thema Wasserstoff: „Ein spannendes Thema. Es gibt schon Hersteller, die Brennstoffzellen-Fahrzeuge anbieten. Allerdings sind manche Länder auf diesem Sektor bereits weiter und haben mehr Hydrogenium-Tankstellen. Einerseits werden die Ingenieure und andererseits die Kunden im Wesentlichen bestimmen, ob, wie weit und wie rasch sich diese Technologie durchsetzen wird. Ich kann mir zwar noch kein abschließendes Bild machen, wir hätten in unserem Kfz-Betrieb jedoch das Fachwissen für Service und Reparaturen.“

Elmar und Nadja Fahrbach, Autohaus Fahrbach, Bad Mergentheim

Thema Förderung: „Renault bietet neben den Förderungen vom Staat enorm reizvolle und attraktive Zuschüsse für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge. Für jedes neue Renault-E-Fahrzeug gibt es einen Bonus von insgesamt 10 000 Euro, davon 6000 Euro Bundeszuschuss und 4000 Euro Renault-Anteil. Für Plug in-Hybridautos beträgt der Bonus 7500 Euro. Wir finden die Förderung sehr gut, da E-Fahrzeuge ansonsten relativ teuer in ihrer Anschaffung wären und wohl viele Kunden sie sich nicht leisten würden.“

Thema Elektroantrieb: „E-Mobilität ist ein wichtiger Beitrag zur Umwelt- und Klimaschonung. Renault ist mit dem ZOE schon seit März 2013 auf dem Markt. Neben den geringen CO2-Emissionen bieten E-Autos enormen Fahrspaß durch geräuschlosen Betrieb bei zugleich kräftiger und sportiver Beschleunigung. Zudem ist das Aufladen der Akkus und das Parken im öffentlichen Raum mit E-Autos inzwischen häufig sogar gratis. Die Reichweiten und das Ladenetz werden immer weiter ausgebaut und verbessert.“

Thema Wasserstoff: „Leider sind bisher nur wenige mit dieser Technologie entwickelten und ausgestatteten Fahrzeuge verfügbar. Renault hat die Palette seiner 100 Prozent elektrischen Z.E. Modelle um die Versionen Kangoo Z.E. Hydrogen und Master Z.E. Hydrogen erweitert. Beide Modelle tanken neben Strom auch Wasserstoff und erreichen dadurch maximal eine verdreifachte Reichweite. Ein weiterer Vorteil der mit Brennstoffzellen ausgerüsteten Fahrzeuge liegt in der CO2-Emissionsfreiheit gegenüber Brennstoffmotoren.“

Christian Bartosch, Autohaus Bartosch, Bad Mergentheim

Thema Förderung: „Durch die enormen Förderungen ist die Nachfrage nach E-Autos bei unseren Marken sprunghaft um 100 bis 150 Prozent angestiegen. Die Zuschüsse sind je nach Modell unterschiedlich und betragen zum Beispiel beim Opel Corsa E bis zu 13 000 Euro inklusive Umweltprämie, da Opel einen Extrabonus von 4000 Euro gewährt. Dadurch ist der Corsa E erstmalig sogar günstiger in der Anschaffung als der Benziner-Corsa. Hinzu kommen Steuerfreiheit sowie geringere Wartungskosten und günstigere Versicherungsprämien.“

Thema Elektroantrieb: „Wir haben einige Typen unserer Marken Opel, Skoda, Nissan und Peugeot im Portfolio als E-Fahrzeuge. Der Anteil an den von uns verkauften E-Autos liegt bei den Opel-Modellen etwa bei zehn Prozent und bei den anderen Marken bei circa fünf Prozent. Die Nachfrage nach Hybrid-Autos beträgt rund 25 Prozent und ist ebenfalls durch die Förderung angestiegen, jedoch nicht so stark wie bei reinen E-Mobilen. Diese werden oft als Zweitwagen bevorzugt, während ein Hybrid-Kfz meistens als Erst-Kfz dient.“

Thema Wasserstoff: „Momentan haben wir noch kein Modell mit Brennstoffzellenantrieb im Angebot. Zwar gab es bereits vor 16 Jahren in Berlin bei einem Großkonzern einen Feldversuch mit 100 wasserstoffbetriebenen Opel Zafira, vermutlich wurde die Entwicklung jedoch aus Kostengründen und der relativ energieaufwändigen Erzeugung von Wasserstoff nicht fortgesetzt. Vorteil ist unter anderem die große Speichermöglichkeit von Hydrogen. Ich bin überzeugt, dass diese Technologie zukünftig verstärkt entwickelt wird.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020