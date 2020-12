Aufregung um Schlangen an der Weschnitz

Einhausen.Mehrere an der Weschnitz gefundene Kornnattern sorgten im Sommer für Aufregung. Vier Grundschüler hatten am 3. Juni eine erste Schlange bei einem morgendlichen Spaziergang bei der Stromschnelle in Höhe des Friedhofs Süd entdeckt. Die alarmierten Beamten der Polizei Heppenheim konnten die Schlange fangen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine nicht giftige Kornnatter. Ein neues Zuhause fand sie im „Reptilium – Terrarien- und Wüstenzoo“ in Landau. Schon beim Blick auf ein von den Mitschülern gemachtes Foto hatte Lina Wilhelm aus Einhausen erkannt, dass es sich um eine Kornnatter handelt. Schließlich leben bei ihr Zuhause im Terrarium zwei Exemplare als Haustiere. Und so ließ es der damaligen Drittklässlerin keine Ruhe, dass in der Schule von einer zweiten Schlange die Rede war, die die Polizei gesichtet, aber nicht zu fassen bekommen hatte.

Zusammen mit ihrer Mutter Stefanie Wilhelm begab sie sich daher am Nachmittag auf die Suche. Und tatsächlich: Die knapp 60 Zentimeter lange Kornnatter lag am Weschnitzdamm auf dem Feldweg. Stefanie Wilhelm fing das Tier mit der Hand und verstaute es fachgerecht in einem mitgebrachten Jutebeutel. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt und nach einer tierärztlichen Untersuchung durfte die Kornnatter bei Familie Wilhelm einziehen. Die auf den männlichen Namen Shlomo getaufte Schlange stellte sich als eine Sie heraus und erwartete auch noch Nachwuchs.

In den Folgewochen wurden schließlich noch weitere Schlangen der gleichen Gattung entdeckt. Die Tiere waren, so wird vermutet, ausgesetzt worden. kel

