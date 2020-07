Auftakt mit Ilka Sobottke

Eintauchen in die „Sommer-Märchen-Welt“ – dazu lädt die Sommerpredigtreihe ein, die vom 26. Juli bis zum 20. September immer sonntags um 11 Uhr an der CityKirche Konkordien stattfindet. Bei gutem Wetter draußen auf der Kirchwiese, bei schlechtem Wetter drinnen. Eine Reise zu fernen Horizonten, zu Kalifen und Prinzessinnen, zu Prinzen und nordischen Zwergen. Die Premiere am 26. Juli macht Pfarrerin Ilka Sobottke mit „Fuchs 8“ aus der hinreißenden Erzählung von George Saunders, der etwas mit der Rechtschreibung hadert, aber nicht mit Klugheit. „ein klukes tia aklät die wält“ heißt es dann auch, jazzig begleitet von Johannes Stange, Jan Dittmann und Zacharias Zschenderlein. dv

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.07.2020