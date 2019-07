Aus der Region für die Region

Schön ist es geworden, gemütlich und doch modern. Da kann ein Freundeskreis zusammensitzen, ein Verein tagen, da lassen sich Geburtstag und Hochzeit feiern, da kann ein deftiger, acht Stunden lang geschmorter Haxen oder ein lecker-luftiger Salat verspeist werden. Im neuen Welde Brauhaus in der Mannheimer Straße ist die Gastlichkeit zu Hause. 16 regionale und internationale Biere vom Fass und weiter 30 bis 40 aus der Flasche, so soll das Bierportfolio aussehen. Auf der großen Tafel steht immer, was gerade angezapft und angesagt ist. Und die Geschichte der Brauerei und des Brauens lässt sich prima auf den Wänden im hinteren Restaurantbereich entdecken.

Dazu soll es moderne Brauhausküche geben, regional und kreativ. So umschreibt Küchenchef Dorian Knister, der aus Mannheim in die Spargelstadt gewechselt hat, was er anbietet. Das Team um Geschäftsführer Robert Nürnberger steht. Nürnberger, der an der Seite von Welde- und Brauhaus-Geschäftsführer Max Spielmann bereits seit Mitte 2018 die neue Gastronomie konzipiert und aufbaut, ist von seinem Küchenchef begeistert. Vor allem das hohe kreative Potenzial des jungen Kochs sei eine echte Bereicherung, erklärt Nürnberger. Dorian Knister – oder Mister Knister, wie er sich selbst gern nennt – wollte immer Koch werden und brennt für seinen Beruf. Er rührte schon als Kind in den heimischen Töpfen. Echte Leidenschaft fürs Kochen, für den Umgang mit den Zutaten und für Rezepturen treiben ihn an.

Zutaten aus der Region

An der neuen Herausforderung in der Welde Brauhaus-Küche reizt ihn besonders, dass er mit aufbauen, eigenverantwortlich arbeiten und Klassik mit Innovation auf regional geprägter Ebene verbinden kann. Und dass er mit richtig guten Zulieferern aus der Region zusammenarbeiten kann, die er mit Brauhaus-Chef Nürnberger ausgesucht hat. Denn frisch soll die Ware in die Brauhausküche kommen, umgehend verarbeitet und zu den Gästen gebracht werden. So wird das Brauhaus mit Bratwurst und anderen Wurstwaren direkt aus Schwetzingen von der Metzgerei Back beliefert. Auch der Hauptgemüselieferant steht fest: Das übernimmt die Pfälzer Markthalle in Grünstadt. Im Gespräch sind weitere regionale Landwirte und Genusshandwerker, deren Produkte im Brauhaus Verwendung finden sollen.

Kommunikation und Bier

Während die Kulinaria entstehen, ist Katharina Hemmerich damit beschäftigt, Konzepte für Veranstaltungen und für die Brauhaus-Kommunikation zu erarbeiten. Vom Biermenü bis Beertasting, vom Fassanstich am Tisch bis zum Foodpairing, aber auch von der Tagung über die Taufe bis zur Hochzeitsfeier – die Räume des Brauhauses sollen für alle Events eine schöne und passende Location mit umfassender Betreuung durch das Brauhausteam sein.

Vor allem das Obergeschoss des Gasthauses bietet sich dazu an, dort können – auch durch eine große Faltwand getrennt, ein bis drei Nebenräume angeboten werden. Hemmerich ist die Ansprechpartnerin für alle, die dort feiern möchten.

Welde-Chef Dr. Hans Spielmann hatte sich bei der Eröffnung vor wenigen Tagen bei den Planern und Handwerkern bedankt. Allen voran bei „meinem Freund und Architekten Jürgen Presser und seiner Frau Petra“, sagte er. Und natürlich bei Achim Greiner von Renovativ, der „das wirklich nicht einfache Projekt“ zu einem sehr guten Ende gebracht habe, aber auch dem Innenausstatter Georg Steigerwald, der Volksbank Kur- und Rheinpfalz als Finanzierer und vor allem seiner Familie. Jetzt lohnt es sich, mal vorbeizuschauen und Küche und Service zu testen. zg/jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.07.2019